分合9年沒結果…雷神弟「家燒毀那一刻」　麥莉決定嫁他！

記者傅家妤／綜合報導

小天后麥莉（Miley Cyrus）2018年底與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）證實結婚消息，小倆口從2009年擦出愛火花到結婚，相隔了9年時間，期間也經歷過多次分合，麥莉甚至曾公開說過自己不需要婚姻，但最後兩人還是順利走入殿堂、結為夫妻，她在近日受訪時，鬆口願意點頭嫁的原因，其實是與兩人在馬里布房子被燒毀有關。

▲麥莉點頭嫁「雷神弟」連恩漢斯沃的原因，與小倆口的房子被燒有關。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

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麥莉2009與連恩一起合作《The Last Song》擦出愛火花，之後兩人在隔年3月就以情侶身分走上奧斯卡紅毯，當晚兩人就認愛了，中間兩人曾多次分分合合，兩人在2012年宣布訂婚喜訊，不過中間又曾一度傳出情變、取消婚約，但在2016年又傳出再次訂婚的消息，期間多次傳出結婚消息，但兩人均否認了，直到2018年12月兩人在客廳結婚的畫面曝光，小倆口才承認結婚消息。

▲麥莉去年12月宣布婚訊。（圖／翻攝自IG／麥莉）

曾說過不需要婚姻麥莉，近日在接受《Vanity Fair》雜誌專訪時，鬆口改變主意的原因，過去她認為與連恩早已戴著戒指，一起生活了許多年，「根本就不覺得有結婚的必要，而且結婚這件事與我的性格有點格格不入。」但是在兩人同居的馬里布遭森林大火燒毀之後，她開始轉念了，「當你和別人，經歷了和我們一樣的經歷時，那件是就像膠水一樣，你自己和他是世界上唯二的兩個人可以互相理解這種感受。」相比起結婚，失去房子對兩人的影響比較深。

▲麥莉與連恩漢斯沃分分合合，終於在2018年完婚。（圖／翻攝自IG／麥莉）

事實上，麥莉先前在受訪時，就曾提及在家中發生火災的當下，「雷神弟」連恩漢斯沃開著卡車衝入火場，把家中的5隻狗、3隻貓、2隻豬、2隻小馬及2隻普通的馬，以及連恩的2隻狗狗，共16隻寵物救出來時，在她的眼裡連恩就是英雄，也更愛對方了。