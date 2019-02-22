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小鬼上《偶練》辛酸曝光！　媽心疼「他深夜偷躲廁所爆哭」

記者傅家妤／綜合報導

大陸男團「NINE PERCENT」成員之一小鬼（王琳凱）外型酷帥，善於說唱的他，性格看起來似乎也非常剛烈，不過近來他媽媽在節目上爆料，說他在參加《偶像練習生》初期，曾向別人借電話，偷偷躲在廁所打回家，而且邊說邊哭，讓媽媽聽了也非常心疼，也跟著哭了起來。

▲▼小鬼。（圖／翻攝自微博、秒拍／小鬼、《小姐姐的花店》）

▲小鬼外型酷炫，是許多少女心中的男神。（圖／翻攝自微博／小鬼）

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小鬼近來與同團成員林彥俊一起參加陸綜《小姐姐的花店》，與小S、宋佳、歐陽娜娜等人一起在佛羅倫斯一起經營花店，在最新的節目中，小鬼的媽媽也前去探望，與眾人一起生活，期間她在廚房為大家準備水餃時，與小S聊了起來，提及小鬼過去參加《偶項練習生》初期，因為很累、壓力太大，深夜偷偷打電話向她訴苦，說著說著母子倆最後都哭了起來。

▲▼小鬼。（圖／翻攝自微博、秒拍／小鬼）

▲小鬼與林彥俊一起參加《小姐姐的花店》。（圖／翻攝自微博／小鬼）

小鬼媽媽在回憶起接到兒子電話的當下，她一聽就知道兒子不開心了，因此急忙關心，沒想到電話另一段傳來小鬼的哭泣聲：「我在電話那頭，我也跟著哭，我說兒子你到底怎麼了？你跟媽媽講，他說『我就覺得很累』。」聽到這裡，小鬼媽媽立刻安慰兒子，但同時也非常心疼，電話一掛，她的眼淚就止不住「哭個不停。」

▲▼小鬼。（圖／翻攝自微博、秒拍／小鬼、《小姐姐的花店》）

▲▼小鬼。（圖／翻攝自微博、秒拍／小鬼、《小姐姐的花店》）

▲小鬼媽媽爆料，他在參加《偶練》初期曾打回家哭訴。（圖／翻攝自秒拍／《小姐姐的花店》）

不過小鬼在正式出道以後，就不會再打電話回家哭訴，反而是報喜不報憂，看到兒子的成長，小鬼媽媽也非常欣慰，宋佳與小S也非常認同：「其實就是成長的階段，長大了就是這樣，報喜不報憂的。」小鬼媽媽也直言，無論兒子將來是不是能繼續當明星，她只希望小鬼可以成為一個真正成熟的男人，不辜負眾人的喜愛與支持。

▲▼小鬼。（圖／翻攝自微博、秒拍／小鬼、《小姐姐的花店》）

▲▼小鬼。（圖／翻攝自微博、秒拍／小鬼、《小姐姐的花店》）

▲小S也非常認同小鬼媽媽的教育方式。（圖／翻攝自秒拍／《小姐姐的花店》）

對於小鬼媽媽的育兒方式，小S也非常認可：「我覺得她非常開明，我覺得她有一點跟我很像，她是永遠支持她的兒子。」她也是以同樣的方式對待自己的3個女兒，只要女兒們不做壞事、不傷害他人，無論小孩做什麼，她都會支持。

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NINE PERCENT, 小鬼, 王琳凱

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