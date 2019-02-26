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孫生難得提「被分手」內幕！　痛哭打電話給酷炫：我要改變

娛樂中心／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」無厘頭風格在網路上累積不小知名度，團長酷炫、成員孫生合作無間，「我們從來沒有在想哏！」靈感全來自生活大小事，口頭禪「我的改變，你看得見」便是來自孫生有次被女友分手的悲慘經歷。

▲▼孫生難得提「被分手」內幕！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生和酷炫合作8年了。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

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孫生《三立新聞網》透露，只要他爆氣狂譙髒話的時候，酷炫第一個反應通常都不是安慰他，對方反而會拿起手機記下他講的話，「因為真人真事發生，拿來拍成影片，會特別生動、特別好笑。」

▲▼孫生難得提「被分手」內幕！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲反骨口頭禪出自孫生被分手的悲慘經歷。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

比方說，反骨男孩的口頭禪「我的改變，你看得見」正是孫生的親身經歷，他當時被女友分手後，哭著打電話給酷炫痛喊：「我要改變，她一定會看見我的改變！」對方一聽笑翻並記下這段話，如今變成正能量口頭禪，他也驚訝地說：「很像漫畫故事吧！有夠勵志！」

▲▼孫生難得提「被分手」內幕！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生和酷炫超有默契。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、kevin0204660）

事實上，孫生和酷炫是在《我愛男子漢》節目中相識，他笑說對方當時的表演都很無聊，「真的不是我要講，他屬於那種一表演全場都傻眼，全部50位男子漢都傻眼。」直到有天對方主動攀談：「我會拍攝，要不要一起拍東西？」他沒多想就答應，「我是看上他的技術！」沒想到一合作就長達8年，建立起絕佳默契。

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關鍵字

孫生, Wackyboys, 反骨男孩, 酷炫

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