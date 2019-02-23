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林志玲被罵「好醜」！　罕見「正面回應」酸民…網服了：果然是女神

記者潘慧中／綜合報導

林志玲擁有「台灣第一名模」封號，44歲依然維持凍齡外貌、窈窕身材，但22日分享出席活動的照片後，意外招來惡評：「衣服好醜！」令人驚訝的是，她罕見浮出水面回應酸民，高EQ談吐讓不少網友服氣地說：「果然是內外兼具的女神啊！」

▲▼林志玲被罵「好醜」罕見回應了！（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲林志玲以高EQ聞名。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

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照片中，可以看到林志玲頂著空氣瀏海的新髮型，身穿一襲印滿花朵的長禮服，單邊挖肩剪裁秀出白皙肌膚，展現沉穩內斂的氣質，卻遇到部份網友批評衣服很醜，她看了不但不生氣，反而語氣和緩地回應：「我覺得很好看呀～。」

▲▼林志玲被罵「好醜」罕見回應了！（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲▼林志玲被罵「好醜」罕見回應了！（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲▼林志玲被罵「好醜」罕見回應了！（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲林志玲這襲禮服意外引起正反聲浪。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

看到有網友稱讚：「這種衣服只有妳能穿，路人穿起來一定像歐巴桑」，林志玲則謙虛地說：「不會啦～。」事實上，林志玲的穿搭品味幾乎很少出錯，機場私服大多以隨興舒服為主，看起來既親民又逆齡，她曾表示容顏一定會變，但心境的青春很重要，保有赤子之心，便能在每個階段呈現不同的優雅風範。

▲▼林志玲被罵「好醜」罕見回應了！（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲▼林志玲穿衣品味鮮少出錯。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲▼林志玲被罵「好醜」罕見回應了！（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

事實上，林志玲人美心也美，平常除了專注於演藝工作，私下始終默默行善，從沒讓媒體跟隨過，至於背後原因，她日前在訪問中坦言演技和唱歌都沒比人強，「那我能夠給大家的就是很真實的心。」不只是外在形象，而是透過和人的互動，「這才是我存在的意義。」

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