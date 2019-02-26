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老公0存款一聽「分攤房貸」愣住！　錦雯吵到要離婚：老了靠我養嗎

記者潘慧中／綜合報導

錦雯2006年和導遊江俊豪步入禮堂，幸福美滿的家庭背後，她近日坦言夫妻倆曾為了生活開銷吵得不可開交，一度想離婚，「因為都是我在分擔，那有你要幹嘛？有你沒你我好像沒差。」

▲錦雯和導遊老公結婚13年。（圖／翻攝自Facebook／黃錦雯Fiona）

錦雯在《名偵探女王》表示老公是帶歐洲團的導遊，收入算不錯，帶完一團可以休息1、2個月，但她不是很喜歡「賺了錢就休息、沒錢了再出去賺」的想法，畢竟帶團沒什麼保障，她希望老公應該趁年輕多帶團、多存錢，「不然他身上都沒有存款，老了是要靠我養他嗎？」

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▲▼錦雯吵到要離婚：老了靠我養嗎（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼錦雯透露老公都沒有存錢，生活開銷一度都是她獨自承擔。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼錦雯吵到要離婚：老了靠我養嗎（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

錦雯透露手上曾經有4個節目、3個廣播節目和發片，當時收入比老公還要好的情況下，包括房貸在內的生活開銷都沒讓老公分擔，直到沒了這些收入、錢都繳不出來了，她決定求救老公：「現在我都沒有工作，房貸多少錢都攤給他看，他嚇到了，他只有嚇到，沒有說要分攤。」

▲▼錦雯吵到要離婚：老了靠我養嗎（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼錦雯坦言當時吵到要離婚。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼錦雯吵到要離婚：老了靠我養嗎（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

老公聽到「分攤」2字愣住了，這個舉動著實嚇了錦雯一跳，她後來只能耐心告訴對方要幫忙分攤貸款，當時也是兩人吵得最兇的時候，一度鬧到要離婚，但老公也因此驚醒要更努力工作、節省開支並且幫忙分攤。

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