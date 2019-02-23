80歲老伯搭捷運「博愛座全滿」！　他掃一眼「路人反應」笑了：最美風景

記者潘慧中／綜合報導

謝承均耕耘戲劇圈多年，意外獲得了全台灣「最會結婚的男人」稱號，不時分享生活的他21日透露，當晚行經忠孝復興站時，一位年約80歲、需靠看護攙扶的老伯伯走進車廂，博愛座全坐滿的情況下，其中一位路人的舉動讓他感動地說：「這才是最美麗的風景啊！」

▲謝承均常分享生活點滴。（圖／翻攝自Facebook／謝承均Angus Hsieh）



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該80多歲的老伯行動不便，當晚是在看護的幫忙下走進捷運車廂，包括謝承均在內，有不少民眾都是站著的，他的視線馬上看向坐滿的博愛座，「他（老伯）一定很需要座位吧！」

▲謝承均分享捷運溫馨事。（圖／翻攝自Instagram／angus_zaizai）



令謝承均驚訝的是，年約60多歲的婦人儘管手拿東西、肩膀還背著包包，卻絲毫沒有猶豫地起身讓座，「一位60幾歲的長者讓位給80幾歲的長輩！這才是最美麗的風景啊！」

事實上，台灣處處有溫暖，有女網友曾表示：「我是月經來會痛到臉色發白，有一次搭區間車，完全沒位置，有阿姨讓位給我，就算說不用她還是一直要我坐下，當下感動到快哭了。」除了想分享這份溫暖，也希望能成功傳達「博愛座人人都可以坐」的觀念。

▲博愛座讓位一事在年輕人和老年人之間存有不小的代溝。（圖／台北捷運公司提供）



雖然博愛座的爭議時有所聞，但不可否認的是，它確實是許多需要座位、卻不敢開口的人的救星，在這裡也特別提醒，博愛座是提供給「所有有需要的人」，並不僅限老人，希望立意良好的出發點不要被刻意扭曲了。

謝承均臉書全文：

今晚照例搭了捷運去東區，

準備跟王宇婕和經紀人吃飯，

途經板南線，忠孝復興站，

一位年約80歲，行動不便，

有一看護攙扶進車廂的老伯伯。

當時我心想，

包含我這麼多乘客都還站著的車廂，

他一定很需要座位吧！

我的視線馬上撇到坐滿的博愛座，

一位年約60幾歲的婦人，

她手裡拿著東西，肩上背著背包，

她完全沒有猶豫的起身讓座給老伯伯。

一位60幾歲的長者讓位給80幾歲的長輩！

這才是最美麗的風景啊！

總比最近的新聞，

每天重複疲勞轟炸的政治人物，

賞心悅目多了！