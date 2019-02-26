《還願》鞏莉芳本尊超正！「台大學霸」背景起底　現身IG道歉：嚇到大家了

記者潘慧中／綜合報導

《還願》故事背景設定在1980年代的台灣，當時的國民玉女歌手鞏莉芳與杜豐于結婚，生下女兒杜美心後引退，遊戲裡不只出現過一次她的身影，而現實生活中真有其人，她本名叫做陳品伶，台大學霸出身的她踏入音樂劇已經10多個年頭。

▲▼陳品伶幫「鞏莉芳」配音，遊戲角色的樣貌也是來自她。（圖／翻攝自Instagram／musicalpinling）



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陳品伶最近在社群網站發文，開頭先和網友道歉：「這兩天嚇到大家了，莉芳深感抱歉。」她接著透露過去曾幫《返校》配音，進而結識了赤燭團隊，這次很榮幸再度受團隊邀請，為《還願》中媽媽的角色鞏莉芳配音，「同時以我的外型來建立遊戲中莉芳的樣貌。」

▲▼陳品伶接連為《返校》和《還願》配音。（圖／翻攝自Instagram／musicalpinling）



從跟著團隊進棚拍照、到對方的工作室錄音，工作人員有多麼重視每個細節，陳品伶全看在眼裡，「打從心底覺得台灣有這群年輕人好棒！能夠參與其中我深深感到與有榮焉！！！」看到網友的讚美後，她也笑著說謝謝：「我真的很認真在鬼叫。」

值得一提的是，《還願》中鞏莉芳的聲音與歌聲分別由不同的人負責，台詞由陳品伶呈現，用優美歌聲詮釋《碼頭姑娘》的人則是何夏。陳品伶最近在台大校園騎腳踏車時，心血來潮唱了一小段，立刻獲得不少稱讚：「好溫柔好治癒的聲音！」

▲陳品伶畢業自台大生物系，可說是才貌雙全。（圖／翻攝自Instagram／musicalpinling）



事實上，陳品伶畢業自台大生物系，大學暑假在好奇心驅使下參加音樂劇團的演員甄選，沒想到一試就上，接受3個月歌唱、肢體、舞蹈、表演的訓練，因此燃起對音樂劇的熱情，兩度自費前往韓國進修學習歌唱，「老師從發聲開始教起，每每讓我汗顏，老覺得自己根本是個不會唱歌的人。」

陳品伶IG全文：

這兩天嚇到大家了，莉芳深感抱歉。

——————————————————-———-恭喜赤燭遊戲 @redcandlegames 這款精彩優秀的台灣原創恐怖遊戲《還願》大獲好評！

也感謝當初配樂大師 @weifan_chang 張衞帆 引薦我去幫《返校》配音，方學姊的一句之緣讓我結識了赤燭團隊；而這次，也很感謝核心成員適維及整個團隊對我的信任，很榮幸再受到他們的邀請為《還願》中媽媽的角色莉芳配音，同時以我的外型來建立遊戲中莉芳的樣貌。

整個過程和他們一起去攝影棚拍照、到他們的工作室錄音，從旁看到他們是如何一點一滴在建構每一個細節，對於這個作品是多麼有想法和多麼的用心，打從心底覺得台灣有這群年輕人好棒！能夠參與其中我深深感到與有榮焉！！！ 身為一個台灣人，這款遊戲一定要去買來玩！！！保證嘆為觀止、喚起大大小小的回憶和共鳴～～～ 帶入感100

藝術價值100

毛骨悚然指數100

#還願 #devotion #赤燭遊戲 #支持台灣原創 #台灣原創音樂劇也請一起支持一下 #會有人想聽我唱碼頭姑娘嗎