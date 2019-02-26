「金鐘男配角」現身《飢餓遊戲》！　「孫協志還喊他大哥」網暴動

記者潘慧中／綜合報導

《飢餓遊戲》由王仁甫、孫協志、許孟哲主持，獲得廣大觀眾支持，繼邀請過主持天后利菁，26日公開最新一集的來賓，正是曾奪下第41屆金鐘獎「歌唱綜藝類最佳主持人獎」、第51屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」的賀一航！

▲《飢餓遊戲》是不少網友愛看的綜藝節目。（圖／翻攝自Facebook／飢餓遊戲）



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孫協志、王仁甫和許孟哲3天前才辦完小巨蛋演唱會，26日馬上前往宜蘭投入《飢餓遊戲》的拍攝，附上哭哭臉的表情符號說：「面對現實了…開始飢餓人生吧～～～。」

▲賀一航和兒子合體上節目。（圖／翻攝自Facebook／孫協志Tony Sun）



照片中，可以看到賀一航、曾治豪父子檔合體上節目，孫協志壓抑不住興奮心情直喊：「歡迎賀大哥！」此外，曾以女團D.Holic成員身份出道的秋和政（추화정）也是來賓之一，不只這樣，徐小可、丫頭（詹子晴）、何美和楊恩緹都是受邀嘉賓。

▲5566前幾天剛辦完演唱會。（圖／翻攝自Facebook／孫協志Tony Sun）



隨著23日演唱會圓滿落幕，孫協志事後有感而發地說，「我和我的兄弟們，再度的完成了一場只有我們可以做得到，也只有我們才可以超越我們的一場演出。」他表示這場演唱會不是為了要證明什麼，只是在完成一個非常重要的回憶、經典和人生紀錄，「有沒有用心、有沒有誠意，相信只要有來現場的朋友都可以感受的到。」