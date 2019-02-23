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插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

記者潘慧中／綜合報導

「超直白」是知名網路圖文插畫家，貼近生活的題材和可愛畫風深受歡迎，時隔近一個月沒更新貼文的她21日坦言，默默消失的這段時間其實是去整型了，並附上整型影片和一系列術後照，白癡公主看到驚呼：「變更漂亮了！」魚乾也直誇：「整完也太美了！差點認不出來！」

▲▼插畫家「超直白」認了整型！（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）

▲插畫家「超直白」整型前模樣。（圖／翻攝自Facebook／超直白Chaozhibai）

「超直白」過年前動整型手術，想到可能有不少人好奇原因，她表示真的沒有為什麼，「就想要整，然後就去整。」手術當天一身便裝出門，她透露前一天情緒很不穩定，由於她從未動過手術，加上這次會動到骨頭，內心真的很惶恐不安。

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▲▼插畫家「超直白」認了整型！（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）

▲「超直白」頂著素顏動手術。（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）

最後決心戰勝恐懼，「超直白」換好手術服，接受醫生建議延長跟雕塑下巴，好讓臉型看起來不會太方，此外，雙眼皮、眼頭、鼻頭和鼻樑都是手術範圍，恢復期約一年。

▲▼插畫家「超直白」認了整型！（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）

▲▼「超直白」公開術後照。（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）

▲▼插畫家「超直白」認了整型！（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）

「超直白」隨後附上手術當天的自拍照，術後第8天已經拆掉紗布，眼睛明顯變得明亮有神，鼻子變得更挺，臉型變成V字瓜子臉，直到術後第2個禮拜，她完妝入鏡拍片，精緻的五官和妝容讓人耳目一新，未來會再改變髮型和化妝方式，不少網友都很佩服她的勇氣。

▲▼插畫家「超直白」認了整型！（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）

▲▼「超直白」整型完獲得不少YouTuber好友讚美。（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）

▲▼插畫家「超直白」認了整型！（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）

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超直白, 超直白整型

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