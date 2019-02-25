Ashly第一次睡尼克家「見紅」！　床照流出…她傻眼：這人很陰險

記者潘慧中／綜合報導

《這群人》憑藉創意搞笑影片爆紅，成員之一的尼克近日和未婚妻「Ashly老陳」拍片時，突然爆料女方第一次睡他家的小秘辛，接著公開證據照，嚇得對方直說：「還有照片喔？！」

▲尼克爆料Ashly第一次睡他家的糗事。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）



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尼克和Ashly合體拍片拍到一半突然脫口：「我想到妳第一次睡我家，妳記得發生什麼事嗎？」女友頓時摸不著頭緒，他接著透露隔天早上起床後，意外發現床上有一灘血跡，「不是透明的喔！是口紅色的…一灘喔！」

▲尼克隔天起床驚見床上一灘血。（圖／翻攝自YouTube／尼克ASHLY）



Ashly聽了害羞地說：「還好吧那一點點血。」原來她那幾天剛好是生理期，經血不小心側露，尼克則笑回：「那哪有一點點血？！」他下秒真的公開女友當時床上的「見紅」照，以黑白處理的方式附在畫面左下角，氣得女友直呼他：「這個人很陰險！還拍照片？！」他開玩笑回：「很值得拍啊！」顯見兩人的好感情。

▲▼尼克真的把照片公開在畫面左下角。（圖／翻攝自YouTube／尼克ASHLY）



事實上，Ashly曾提醒女孩真的要慎選初夜對象，不要因為對方帥又有錢就獻身，「也不要因為妳很喜歡人家、妳想要獲得他的愛，就傻傻獻出第一次！」她認為女孩要拉長觀察期，對方是否足夠尊重、體貼、細心等，這些細節都要在第一次發生關係前，就需要睜大眼睛去觀察，「一天沒準備好，都不要進他房間、不要去他家！」

▲▼尼克和Ashly穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988、ashlychan0113）



Ashly也提醒所有男女孩，「很多女生的初夜是不會流血的。」因此如果沒有血，女生不用太在意，男生也不要覺得被女生騙，「處女膜真的很脆弱，不小心跌倒撞到就沒了。」最後一定要做好保護措施，她提醒女孩們千萬別聽信男生說：「我不會X在裡面！」為了一時之快而有了小孩，真的很不值得，她解釋這句話就好比小時候，媽媽說要幫忙存紅包錢一樣，「有多少人能做到？妳有把錢拿回來過嗎？」神比喻意外引發網友共鳴。