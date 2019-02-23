阿滴：這次真的不教英文了！　「我是認真的」全新企劃曝光

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber阿滴與滴妹一起經營語言學習頻道，生動活潑的風格深受網友喜愛，沒想到，他近日突然宣布：「這次真的不教英文了！」讓不少看他頻道學英文的鐵粉震驚不已，大家直到點開影片才鬆了一口氣。

▲▼阿滴：這次真的不教英文了！（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）



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阿滴表示過去4年來，頻道累積了300多支英文教學相關的影片，他這次想藉由拍攝經驗，教一堂完整的剪輯課程，「我是認真的！是最近籌備非常久的企劃。」他率先分享5個提升影片品質的方法，包括燈光架設、收音器材和距離、焦段、影像構圖、自然地面對鏡頭。

▲▼阿滴拍攝影片幕後付出不少心力。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）



決定教學剪片和拍攝經驗，讓許多網友窺見阿滴背後付出的心力，無論是逐字稿或分鏡表，都能看出他拍片的用心，蔡阿嘎看了也十分佩服：「重點抄起來！！！這樣我就能破2百萬囉！！！」

事實上，阿滴與滴妹差3歲，在兩兄妹還小的時候，爸爸因體認到英文的重要性，所以就把兩人送到新加坡的親戚家生活，就此展開在異鄉生活 ，妹妹曾透露7歲就離開台灣，回台後國小和國中都是就讀美國學校，高中才讀一般的高中，直到大學則選讀了英文系。

▲阿滴和滴妹的語言學習頻道經營得有聲有色。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）



滴妹回憶起剛開始學英文的過程，「那時候印象最深的是每天都在背單字，一天至少要記超過50個，因為單字是一個語言的開端，如果字彙量不夠多，絕對無法把一個語言學好。」