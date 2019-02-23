ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿滴：這次真的不教英文了！　「我是認真的」全新企劃曝光

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber阿滴與滴妹一起經營語言學習頻道，生動活潑的風格深受網友喜愛，沒想到，他近日突然宣布：「這次真的不教英文了！」讓不少看他頻道學英文的鐵粉震驚不已，大家直到點開影片才鬆了一口氣。

▲▼阿滴：這次真的不教英文了！（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲▼阿滴：這次真的不教英文了！（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

請繼續往下閱讀...

▲▼阿滴：這次真的不教英文了！（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

阿滴表示過去4年來，頻道累積了300多支英文教學相關的影片，他這次想藉由拍攝經驗，教一堂完整的剪輯課程，「我是認真的！是最近籌備非常久的企劃。」他率先分享5個提升影片品質的方法，包括燈光架設、收音器材和距離、焦段、影像構圖、自然地面對鏡頭。

▲▼阿滴：這次真的不教英文了！（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲▼阿滴拍攝影片幕後付出不少心力。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲▼阿滴：這次真的不教英文了！（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

決定教學剪片和拍攝經驗，讓許多網友窺見阿滴背後付出的心力，無論是逐字稿或分鏡表，都能看出他拍片的用心，蔡阿嘎看了也十分佩服：「重點抄起來！！！這樣我就能破2百萬囉！！！」

事實上，阿滴與滴妹差3歲，在兩兄妹還小的時候，爸爸因體認到英文的重要性，所以就把兩人送到新加坡的親戚家生活，就此展開在異鄉生活 ，妹妹曾透露7歲就離開台灣，回台後國小和國中都是就讀美國學校，高中才讀一般的高中，直到大學則選讀了英文系。

▲▼阿滴：這次真的不教英文了！（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲阿滴和滴妹的語言學習頻道經營得有聲有色。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

滴妹回憶起剛開始學英文的過程，「那時候印象最深的是每天都在背單字，一天至少要記超過50個，因為單字是一個語言的開端，如果字彙量不夠多，絕對無法把一個語言學好。」

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

郭雪芙「完全素顏」被拍！　30歲「真面貌現形」網看傻：不敢相信

急診室巧遇「天菜男神」！　護士圍一圈「搶著打針」網：被電暈了

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

星巴克店員甜喊：葛格～　黑人「派范范出馬」網笑：求生慾超強

155cm福原愛看不到電影　江宏傑「第一反應」網讚：很少男人做得到！

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

蔡依林胸前只包1塊布！一轉正面「掉出超兇北半球」辣翻

子瑜黑髮不見了！　近照曝光…「染成超淺金髮」美翻

瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！

曾是一線女偶像　solo發片拜託新人幫打榜：我是ITZY柳真粉絲

「西城男孩」馬克訂婚了！　男友藏5年…首曝正面合照報喜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿滴, 滴妹

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 28歲黃沐妍完成凍卵！　曝「為了這件事」：為我今天勇敢感到驕傲
  2. 阿滴：這次真的不教英文了！　「我是認真的」全新企劃曝光
  3. 直擊百老匯音樂劇《獅子王》後台！　服裝道具秘密大公開
  4. 辣妹名模整失敗「全臉崩壞」！　狂噴膠味網傻眼：錢白花了
  5. 江宏傑住飯店…睡前突有人按門鈴　一開門「服務生吐4字」他被嚇壞！
  6. 南柱赫《耀眼》演技真的變好！角色、眼神、口條什麼都對了
  7. 爆乳妹嬌喊：男人把我當哥們！　她白眼神解「萬惡陰謀」幹爆…網中肯笑慘
  8. 插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出
  9. 蔡依林胸前只包1塊布！一轉正面「掉出超兇北半球」辣翻
  10. 南美女友哈韓強逼染金髮、畫眼線！歐巴怒控「買拉麵接近我」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366