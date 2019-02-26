阿滴被罵變了「不專心教英文就退訂閱」！　真相原來和YouTube有關

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber阿滴與滴妹把語言學習頻道經營得有聲有色，但有網友日前認為他似乎不像過去專注於英文教學，反而多了不少生活化類型的影片，對此，他25日在快問快答中回應了，「當下（看到）還蠻難過的。」

▲阿滴親上火線解釋網友質疑。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）



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針對有網友認為「阿滴英文是不是變了」一事，阿滴表示撇除難過的情緒，他事後也一直在反省，肯定的是教學英文的初衷沒有改變，不是為了讓大家考高分，而是能讓粉絲對英文產生興趣，至於沒有全部都是教學影片的原因，「其實跟平台的推薦機制有關。」

▲阿滴解釋背後原因。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）



隨著訂閱人數增加，阿滴發現並非每個粉絲都對英文非常有興趣，純教學影片的點閱率都會比較低，低到沒機會被推播出去，可能因此被誤會沒有這類影片，接著考慮到頻道能見度也會受影響，他必須生活娛樂的元素融入教學影片，「雖然說教學成份會被沖淡，但是它會讓影片比較好看。」

▲滴妹幫哥哥阿滴打氣。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）



阿滴坦言現在的確很難回去到以前純教英文的階段，未來會在「想做」和「觀眾想看」之間取得平衡點，解釋完頻道狀況後，可以看到滴妹心疼地抱住他給予安慰，顯見彼此的兄妹情誼和革命情感。