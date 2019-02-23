急診室巧遇「天菜男神」！　護士圍一圈「搶著打針」網：被電暈了

記者潘慧中／綜合報導

王大陸、林允主演《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》，細膩演技被一票網友狂讚：「演江直樹很可以！」他22日釋出幕後花絮照，有次拍戲不慎傷到腰部，就醫後意外引來不少護理人員搶著幫他打針，許多粉絲看了都羨慕直呼：「人人搶著當湘琴！」

▲王大陸就醫打針。（圖／翻攝自Facebook／王大陸）



請繼續往下閱讀...

王大陸透露當天一早拍戲時，腰部不小心受傷，連忙就醫打止痛針，但更令他驚訝的是，「全急診室的人都想幫我打！」這一幕讓本來怕針的他頓時安心了不少，「那麼多護士圍著…就不怕了！感謝妳們～。」

▲其中一位醫護人員直誇王大陸真的很帥。（圖／翻攝自Facebook／王大陸）



粉絲除了關心王大陸的傷勢，同時也很羨慕能一睹偶像風采的護理人員，留言區意外釣出當天在場的護理人員，被問到本尊是否很帥，該醫護人員笑說：「超帥的～我瞬間被電暈！」加碼曬出簽名照，讓不少粉絲超羨慕。

▲▼《一吻定情》被網友拿來跟《惡作劇之吻》做比較。（圖／京騰娛樂提供、翻攝自網路）



台版《惡作劇之吻》由鄭元暢、林依晨演出，林依晨飾演天真憨傻的袁湘琴，至今是經典，被問電影觀看感，她稱讚：「很好啊，我覺得林允很適合。」聊到被網友拿來比較，她也說：「不一樣吧，她（林允）真的很天然可愛。」至於由王大陸飾演學霸直樹，她表示跟對方之前的作品很不一樣，「我是看得還滿投入。」

王大陸臉書全文：

#一吻定情 一早拍戲腰受傷要打止痛針！嚇死我的是全急診室的人都想幫我打！本來就怕針！那麼多護士圍著...就不怕了！感謝妳們～