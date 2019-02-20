路人搬重物險掉落！黃景瑜「2次直接無視」　女星出手幫反挨罵

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星黃景瑜演出BL劇《上癮》爆紅，近日他被節目《你好陌生人》盯上，考驗他看到路人搬運重物需要幫忙時，是否會主動援助，沒想到他即便看到了2次，都選擇忽略，反而是身旁的鍾楚曦，非常熱心地上前提供援助，兩人行徑也在網路上掀起熱議。

▲黃景瑜被《你好陌生人》盯上接受實測。（圖／翻攝自微博／黃景瑜、秒拍）

《你好陌生人》以隱藏攝影機，側拍方式捕捉明星不為人知的一面，看看他們在某些特定的情況下，會做出怎樣的反應，近日節目組找了一位工作人員獨自搬運超大電視，再從明星身旁經過，假裝力氣不夠需要別人幫忙抬起電視，這次被該節目盯上的就是黃景瑜及鍾楚曦。

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▲工作人員先經過黃景瑜身邊。（圖／翻攝自微博／秒拍）

從播出的片段中可以明顯看到，走在前方的黃景瑜先發現了該名工作人員，不過卻沒有任何表示，身後的鍾楚曦則是隨即上前詢問「需要幫忙嗎？」後來她身後的助理才主動上前去幫忙搬起電視，隨後節目組依舊不死心，請負責測試的工作人員再次從黃景瑜身邊經過，讓電視機跌落，這時黃景瑜依舊選擇略過。

▲鍾楚曦主動上前幫忙。（圖／翻攝自秒拍）

節目播出後，鍾楚曦與黃景瑜的行徑形成一個強烈對比，意外掀起雙方粉絲罵戰，黃景瑜的粉絲認為，該段影片是鍾楚曦的宣傳手法之一，藉貶低別人來提高自己的名聲，而鍾楚曦的粉絲隨即出來護航，稱她根本不需要用這種手段炒作，另外也有不少人認為該節目是在挑撥離間：「用一個偶然事件擴大、上升、扣帽子，這真的很沒品」，各種意見掀起熱議。

▲影片掀起雙方粉絲罵戰。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

鍾楚曦在影片曝光後，也在微博上發文，無奈表示：「人在劇組中，鍋從天上來。Hello大家好，請容我介紹一下我的新名字：背鍋俠。」疑似在回應被指炒作一事。

▲鍾楚曦發文。（圖／翻攝自微博／鍾楚曦）

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