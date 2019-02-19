任賢齊砸錢投資《跑馬》　虧片酬「還堅持拍下去」原因曝光　

記者傅家妤／綜合報導

知名導演鈕承澤（豆導）先前深陷性侵風波，導致新片《跑馬》停拍，男主角任賢齊先前曾透露，有意接手該片，自己擔任導演把戲拍完，他19日出席活動時坦言，已經砸錢將版權買下，目前已經在籌備中，將與製作團隊開會，準備重拍事宜。

▲任賢齊買下《跑馬》版權。（圖／翻攝自微博／鈕承澤、CFP）

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根據香港媒體報導，任賢齊出席老闆林建岳的酒店開幕儀式時，回應重拍《跑馬》一事，稱已經買下該片的版權，現在已經準備開始增肥，也將把鬍子留回來。現場媒體聽到他的決定，都忍不住訝異稱：「連片酬都虧了，還要砸錢投資？」他也忍不住笑言，自己每次拍戲都賺不到錢。

▲任賢齊先前為了《跑馬》增胖、蓄鬍。（圖／CFP）

隨後，任賢齊才解釋，自己是為了夢想拍戲，遇到好劇本就是他最好的片酬，還轉述了過去杜琪峰導演曾說的話：「要賺錢就去唱歌！」至於投資《跑馬》的金額，任賢齊稱目前還不清楚，必須與其他的投資方商量，因目前該片只拍了一半，後面還有大場面的戲碼需要拍攝，若預算不夠，他將會出手資助。隨後被問及，一直在虧錢拍戲，老婆可有生氣，他笑言：「公司喊窮比太太還多。」

▲任賢齊近來已經瘦回來了，但之後為了重拍，還會增胖。（圖／翻攝自騰訊視頻）

事實上，任賢齊過去在節目中談及，會為《跑馬》再度增肥重拍時，就曾透露醫生其實不太建議他這麼做：「其實我們當然不年輕啦，我也不適合再去做太劇烈的胖瘦的一個反彈，他覺得我會付出很大的代價。」但是他還是想去完成這部戲，認為到了人生的另一個階段，就應該去完成一個從未嘗試過的挑戰。