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竇靖童2門牙全斷一半！　爽曬照撞臉《火影忍者》的他

記者傅家妤／綜合報導

星二代竇靖童是天后王菲和歌手竇唯的女兒，憑藉著自身實力走紅樂壇，平時作風隨興，上鏡頭也鮮少化妝，建立起率性酷帥的形象，不過近日她卻在IG上曬出一張「斷牙照」，兩顆門牙都撞斷了一半，不過她似乎完全不在意，還笑言：「我看起來很可愛。」

▲▼竇靖童。（圖／翻攝自IG／竇靖童）

▲竇靖童門牙斷了一半。（圖／翻攝自IG／竇靖童）

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竇靖童20日在IG上曬出臉部特寫照，只見她一露齒笑，前面兩顆門牙很明顯地都斷了，其中一顆還缺掉了一半，兩顆門牙都變得尖尖的。不過她看起來並沒有很在意，隨後還附上了一張日本動漫《火影忍者》「干柿鬼鮫」露出尖牙的畫面，並在發文稱讚自己看起來很可愛，非常逗趣。

▲▼竇靖童。（圖／翻攝自IG／竇靖童）

▲竇靖童附上《火影忍者》干柿鬼鮫的尖牙照。（圖／翻攝自IG／竇靖童）

不少粉絲看了都非常擔心，紛紛在底下留言關心：「妳是怎麼了」、「是摔了嗎，好好照顧自己」、「童童妳沒事吧」，但也有部分網友笑言：「這牙也太酷了吧」、「［不要咬別人喔」，意外掀起不少熱議。雖然她並未有回應，但似乎並未被斷牙一事影響心情，她隨後接連發了不少穿著橘色襪子對鏡子展示的畫面，時而俏皮跑跳，時而對著鏡子擺POSE，看起來非常樂在其中。

▲▼竇靖童。（圖／翻攝自IG／竇靖童）

▲▼竇靖童。（圖／翻攝自IG／竇靖童）

▲竇靖童曬了不少秀襪子的畫面。（圖／翻攝自IG／竇靖童）

▼竇靖童秀出襪子。（影片／取自IG／竇靖童，如遭刪除請見諒。）

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