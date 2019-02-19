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邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

記者傅家妤／綜合報導

沈月是香港性感女神邱淑貞的大女兒，譽有「最美星二代」之稱，一舉一動都備受關注，也屢次登上新聞版面，最後在忍無可忍之下，她決定停止更新社群網站，消失在眾人眼前。在事隔近兩年，她終於再度公開亮相，出現在倫敦時裝周上，為爸爸的時裝品牌擔任模特兒。

▲▼邱淑貞女兒沈月。（圖／翻攝自IG／沈月、CFP）

▲沈月遺傳了媽媽的完美基因，不僅擁有姣好身材，顏值也超高。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

沈月在2017年因活躍於社群網站上，一舉一動都成為眾人焦點，連私生活也備受關注，討論度激增，最後她似乎因不堪生活被打擾，決定停止更新社群網站，PO文停留在2017年，隨後媽媽邱淑貞也出面保護愛女，稱女兒根本沒有出道的打算，希望外界能就此打住「放過沈月」，多給小孩一些私人空間。

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▲▼邱淑貞女兒沈月。（圖／翻攝自IG／沈月、CFP）

▲沈月最後一次更新社群網站是在2017年。（圖／翻攝自IG／沈月）

不過，近日沈月卻被發現出現在倫敦時裝周上，為爸爸沈嘉偉旗下的服裝品牌「IZZUE」，擔任模特兒，登上伸展台走秀，只見她身穿粉紅色寬鬆針織上衣，肩上披著桃紅色長外套，與2年前相比，如今19歲的她稚氣漸脫，越來越有小女人的韻味，非常漂亮。

▲▼邱淑貞女兒沈月。（圖／翻攝自IG／沈月、CFP）

▲▼邱淑貞女兒沈月。（圖／翻攝自IG／沈月、CFP）

▲沈月亮相倫敦時裝周。（圖／CFP）

據香港媒體報導，沈月這次出現在倫敦時裝周上走秀，其實是為了接下父親事業作準備，要為父親開拓時裝事業的版圖。現身倫敦時裝周的照片曝光後，不少網友都大讚她越來越漂亮，不僅遺傳了媽媽的高顏值，穿衣服也很有自己的風格。

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