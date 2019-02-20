漂亮姐姐手拿開…一看竟是「情歌男神」！　百萬網友跪了

記者傅家妤／綜合報導

大陸藝人薛之謙以獨特唱腔紅遍華人圈，近來忙於在亞洲各城市舉辦巡迴演唱會，4月也即將來台，許多粉絲都期待不已。近日他PO出一段化女妝的片段，女性裝扮的清秀模樣，如果不開口，讓人幾乎完全看不出是個男兒身，成功騙到一票網友，讓人笑翻。

▲薛之謙女裝扮像也非常漂亮。（圖／翻攝自微博／薛之謙）

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影片中，薛之謙先是以女裝扮像示人，只見他披著長髮，連妝容都是按照女生來化，原本長相就非常俊俏的他，尖V臉加上立體五官，即便是扮成女生，也毫無違和感，甚至還有幾分姿色。隨後他移開遮住右臉的手，變回男兒身，雖然是同一張臉，但看起來就像是兩個不同的人般，非常厲害。

▲薛之謙一人扮2個角色，女裝也毫無違和感。（圖／翻攝自微博／薛之謙）

影片最後，薛之謙還做了一個全女裝扮像，嫩白的肌膚，化上淡妝，看起來根本就是個妙齡少女，非常漂亮。不少網友看了也紛紛驚呼：「我還以為是女生在模仿薛之謙」、「這姐姐也太漂亮了吧」、「他遮住半邊臉的時候，我完全沒看出他是薛之謙」，隨後還有大批網友跪求化妝教學，最後連「薛之謙考慮出美妝教程嗎」都登上了微博熱搜，掀起不少熱議。

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▲百萬網友狂搜，薛之謙登微博熱搜。（圖／翻攝自微博／薛之謙）