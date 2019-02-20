1個月吃飯花掉4.5萬！　9歲星二代「手鍊價曝光」衝熱搜冠軍

記者傅家妤／綜合報導

大陸童星Angela（王詩齡）是大陸導演王岳倫、主播李湘的獨生女，2013年因為參加了《爸爸去哪兒》走紅，日前媽媽李湘在微博上曬出一張全家福，沒想到她手上的兩條手鍊，意外成為眾人矚目焦點，因有網友發現，那兩條手鍊竟要價人民幣5萬2千元（約台幣23萬元），掀起不少熱議。

▲Angela手上戴的手鍊要價23萬元。（圖／翻攝自微博／李湘）

李湘在情人節當天，在微博上曬出了一張一家三口合照，並送上祝福，畫面中只見她俏皮嘟嘴，老公戴著墨鏡，露出淺笑看著鏡頭，女兒Angela在兩人中間，雙手緊緊摟著他們的脖子，非常溫馨。沒想到事隔數日，9歲Angela手上所戴的手鍊，被網友發現一條竟要價人民幣2萬6千元，而她左右手各戴一條，總價高達人民幣5萬2千元（約台幣23萬元）。

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▲李湘夫婦一向都希望給女兒最好的。（圖／翻攝自微博／李湘）

9歲的小孩戴著價值23萬的手鍊出門，引起不少網友熱議，有人認為李湘與老公過於奢侈，會影響小孩的價值觀，有些網友則認為，他們都有能力給孩子較好的生活，而且不偷不搶、是花自己賺的錢，所以給孩子買什麼都是他們的自由，正反兩極意見都有。

▲李湘養育女兒的方式經常掀起熱議。（圖／翻攝自微博／李湘）

事實上，李湘過去就曾在節目中指出，給女兒穿的用的吃的，幾乎都是最好的，也說過「Angela 1年的生活費可以買一棟別墅」，不只女兒，夫妻倆平時也非常注重生活品質，她曾說過一家人的家庭開銷一個月要人民幣60萬，衣著就要人民幣10萬，僅僅餐費就花掉了人民幣1萬元（約台幣4.5萬元），超奢華生活驚呆眾人。

▲Angela的手鍊登熱搜冠軍。（圖／翻攝自微博／李湘）