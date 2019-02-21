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艾薇兒認愛了！　親揭與億萬小開「交往時間點」

記者傅家妤／綜合報導

搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne）2018年4月被拍到與億萬小開菲利普（Phillip Sarofim）牽手約會，爆出新戀情，之後還被拍到一起去度假，不過針對此事雙方一直未有出面回應。時隔近1年，她日前終於在電台節目中認愛，稱與對方交往已經快滿一年了。

▲▼艾薇兒。（圖／CFP）

▲艾薇兒認愛了。（圖／CFP）

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艾薇兒近來推出新專輯《浴火重生》（Head Above Water），這也是她在睽違5年後，回歸樂壇之作，因此也非常重視這張專輯，近日她到《SiriusXM》電台接受專訪，當天她與菲利普一起牽手現身，只見她身穿灰色T恤、皮褲，搭配米白色長外套，把墨鏡握在手上，毫無偽裝地讓媒體拍攝，期間她與菲利普的手一直都緊牽在一起。

▲▼艾薇兒。（圖／CFP）

▲艾薇兒在此之前雖從未親口認愛，但經常被拍到約會畫面。（圖／CFP）

艾薇兒在接受專訪時，也大方分享戀愛的喜悅：「我男友人現在就在走廊上，他不是演藝圈的人，我們在一起已經快滿一年了。」隨後她也談及了與前夫「五分錢樂團」主唱查德克羅格（Chad Kroeger）的關係，坦言兩人現在依舊是很好的朋友，而且還會一起製作音樂。

事實上，艾薇兒的現任男友菲利普其實是美國德州億萬富豪Fayez Sarofim的兒子，家族財力雄厚，事業版圖囊括許多行業，最引人注目的是，他的家族還是美國企業500強中的其中一家输油管道公司《Kinder Morgan》的第二大股東。

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艾薇兒, Avril Lavigne, 菲利普, Phillip Sarofim

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