潘瑋柏虧「滑板車都比妳高」　鄧紫棋回嗆5字…網笑哭

記者傅家妤／綜合報導

香港小天后鄧紫棋（G.E.M）近來到美國洛杉磯上課、進修，但不時仍會在社群網站上分享近況及美照，掀起不少關注，她日前就曬出一張騎滑板車的近照，沒想到卻被好友潘瑋柏吐槽「這台比妳高」，沒想到下秒她反嗆一句，讓眾人笑哭，機智回應被大家狂讚「反應超快」。

▲鄧紫棋近來到美國洛杉磯上課。（圖／翻攝自微博／鄧紫棋）

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照片中，只見鄧紫棋站在洛杉磯街頭，戴著白色鴨舌帽，身穿紫色運動上衣，搭配黑色厚外套，低調又不失時尚，她一手握著滑板車，一邊對著鏡頭擺出酷跩神情，看起來非常帥氣。鄧紫棋在發文中分享自己在洛杉磯的生活：「每天都是寫歌、上課、製作。」不過她似乎從中學到了不少新事物，還稱會以一個「全新的自己」回來。

▲鄧紫棋曬出與滑板車的合照。（圖／翻攝自微博／鄧紫棋）

而最引人注目的是，鄧紫棋踩著的滑板車，看起來比一般的滑板車來得高，車的把手甚至與她的肩膀齊高，加上拍攝角度關係，該車身大小看起來也跟她的身型差不多，連好友潘瑋柏看了也忍不住笑言：「這台比妳高」，隨後她不甘示弱地回嗆：「這台比你瘦！」兩人一來一往互虧，逗樂不少網友，大家紛紛笑言：「你們兩個真的很鬧欸」、「兩個屁孩」，也有不少粉絲大讚鄧紫棋「回得漂亮」、「瞬間秒殺，笑死我了」，連潘瑋柏本人也被逗樂。





▲鄧紫棋、潘瑋柏互虧。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）