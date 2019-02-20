小辣椒宣布退出漫威宇宙！　掰了11年鋼鐵人CP

記者傅家妤／綜合報導

漫威電影CP「鋼鐵人」與私人助理「小辣椒」相戀長達11年，「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）從2008年參演《鋼鐵人》至今已經11年，近來她在受訪時，突然放出震撼彈，稱《復仇者聯盟4》將會是她最後一部漫威宇宙的電影，接下來她打算從該角色中「退休了」。

▲葛妮絲派特洛在《復仇者聯盟4》之後，將從「小辣椒」角色中退休。（圖／達志影像／美聯社）

葛妮絲派特洛近來登上《Variety》雜誌封面，她在專訪中透露，計劃將退出「漫威宇宙」，而《復仇者聯盟》將會是「小辣椒」的最後一次加入，她坦言：「對於要穿下那套制服，我覺得我有點太老了。」

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▲距離葛妮絲派特洛首次出演「小辣椒」，至今已經11年了。（圖／《鋼鐵人》劇照）

雖然即將離開，但對於能成為這十年「漫威宇宙」的一部分，她也感到非常開心，「對於辦到了這件事，我真的覺得很幸運，我跟Jon Favreau（《鋼鐵人》導演）是好朋友，可以參演第一部《鋼鐵人》，然後看著它變成粉絲心中很重要的一部分，這真的是一段非常美好的經歷。」她強調自己雖然計劃從小辣椒這個角色中「退休」，但不排斥未來以回憶或彩蛋的方式出現：「如果他們（漫威）說『你可以回來一天嗎？』如果他們需要，我會一直都在。」

▲往後「鋼鐵人CP」在電影中極有可能只能短暫合體。（圖／翻攝自IG／葛妮絲派特洛）