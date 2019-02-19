單親家長大…被看衰「給不人了幸福」　陳學冬罕見揭心聲

記者傅家妤／綜合報導

大陸藝人陳學冬演出《小時代》系列電影中的「周崇光」走紅，隨後也參與了不少知名影視作品，是大陸一線小生之一，在離異家庭中長大的他，近日被某評論文章抨擊，因為他在單親家庭中成長，被視為難給別人女兒幸福，對此他罕見公開談論自己私事，一一舉例打臉該則文章的論點。

大陸某評論文章指出，陳學冬在登上《我家那閨女》的節目時，雖自身條件非常好，而且態度也都很禮貌，但4位單身女嘉賓的爸爸卻「對他不怎麼感冒（有興趣）」，原因就出在他是單親家庭中成長，缺乏了愛及對家庭的歸屬感，認為他給不了別人幸福，指出：「沒有幾個父親希望自己的女兒嫁到『破碎家庭』裡面的，這對女兒們來說是一種婚姻的隱患。」

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▲陳學冬將評論自己的文章截圖。（圖／翻攝自微博／陳學冬）

對此，陳學冬忍不住發文反駁，稱自己與4位女嘉賓的爸爸都相處得很愉快，而且其中一位爸爸還給他打了滿分，不過他想要強調的是，離異家庭長大，並不代表愛情觀不健全，也不代表未來家庭就會不幸福，「反而是這種家庭環境讓我比同齡人更早學會獨立，更知道如何愛別人，更珍惜身邊人對我的關愛，更懂得一切來之不易。」

▲陳學冬過去曾在《奇葩說》當中談及原生家庭。（圖／翻攝自愛奇藝）

陳學冬表示：「嫁娶的應該是那個真心愛你且願意呵護你一輩子的人，而不是他的出身和他的家庭。」不希望外界對離異家庭的扭曲解讀，去傷害到許多來自單親家庭的孩子，直斥該文章的某些觀點已經觸碰到了他的底線，忍不住跳出幫忙發聲：「不是針對我，而是針對這種原生家庭成長的一群人的誤解和詆毀。單親≠愛情觀不健全≠未來家庭不幸福！」

▲陳學冬發文。（圖／翻攝自微博／陳學冬）