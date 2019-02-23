季芹：王仁甫睡前在床上晃！　棉被裡「做這事」害羞笑了

記者關韶文／台北報導

本土天團5566在23日晚間站上台北小巨蛋，季芹帶著女兒樂樂、兒子YAYA到場支持。這陣子王仁甫為演唱會辛勤排練，而季芹興奮表情全寫在臉上，她笑說，「有一天晚上很可愛，他睡覺的時候還在床上窸窸窣窣⋯⋯」正當媒體快想歪時，季芹則給出了正確答案。

▲5566舉辦小巨蛋演唱會。（圖／華貴娛樂提供）

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季芹帶著一家大小於晚間7點抵達台北小巨蛋，開唱前接受媒體訪問，「其實我們全家都又期待又興奮，又覺得很緊張，希望今天一切都可以非常順利，像是仁甫平常都喜歡大吼大叫，但是今天下午，我在工作人員電話中聽到仁甫大吼大叫，我就請工作人員把電話拿來，叫他電話小聲一點。」

▲▼季芹帶著樂樂、YAYA一同觀賞演唱會。（圖／記者張一中攝）

被問到有沒有看過彩排，季芹表示王仁甫保密到家，「我以為他一定會讓我看彩排，我本來想買雞湯給大家喝，結果昨天我們到的時候，他叫我不要來，要我等待正式演出！」

王仁甫為了演唱會辛勤排練，甚至連睡前都還在反覆記舞步，季芹表示，「老公有一天很可愛，他睡覺的時候在床上窸窸窣窣。」媒體一度要想歪，季芹接著說，「我就問說到底在幹嘛，不睡覺，他才說他在練舞！不要想歪，因為我們中間睡了兩個小孩！」記者追問，哪一首需要在床上？季芹害羞表示，「我不知道！」至於有沒有感覺到床的晃動，季芹笑說，「我不好說！」