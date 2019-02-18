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玖壹壹師弟護花記者女友！　「都有在戴，中的話生下來」

記者關韶文／台北報導

玖壹壹師弟男團草屯囝仔舉辦發片記者會，雖然去年底因為團員阿倉的桃色事件被公司延遲發片計畫，但仍然沒有讓草屯囝仔因此解散，兩位團員更是在這段期間更加緊密的一起做音樂，阿倉一上台就立刻表示，「感謝媒體大哥給我們頭版，但我們目前感情很穩定。」

草屯囝仔在18日舉辦新專輯《貓霧仔光》發片記者會，搶先推出首波主打《我只想欲安靜》，去年阿倉深陷風波時，樞育則默默陪伴，「先讓阿倉好好處理事情，也讓他有空間去沈澱，做兄弟的我永遠都在」，專輯名稱象徵兩人走出前陣子低潮，迎接曙光再戰樂壇的企圖心，MV特別拉拔到阿里山取景拍攝，團隊深夜就摸黑上山，只為把黎明、森林等壯闊意境氛圍呈現給粉絲。

▲▼玖壹壹,洋蔥,草屯囝仔。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲▼玖壹壹師弟團草屯囝仔舉辦發片記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼玖壹壹,洋蔥,草屯囝仔。（圖／記者屠惠剛攝）

阿倉受訪時被問到感情狀態，表示「現在很穩定，一直以來都很穩定。」提到之前的桃色風波，阿倉則說，「其實她滿相信我的，這方面我是不擔心，爭吵是難免，但已經互相協調好了。」兩人交往已經四個月，阿倉以結婚為前提相處，希望至少彼此生活兩年後再邁向下一步。

阿倉舉辦發片記者會，被問到記者女友有沒有到場，他則表示沒有特別注意。雖然人沒到場，但前一天也有替他鼓勵，不過近期仍在事業衝刺期，被問到是否有做好情侶間的防護措施，他則笑說，「都有在戴，不會啦！如果有的話，有的話就生下來！」

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