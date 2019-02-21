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聽到孫盛希「找他合唱」　傻眼：路上帥哥很多！

記者關韶文／台北報導

歌手孫盛希新專輯歌曲《曖》頗受好評，當中對唱ØZI成話題，不過聽到合作原因，ØZI聽聞後笑說：「原來是因為要找帥哥，所以跟我唱R&B沒關係囉？那路上帥哥很多的！」笑翻眾人，希希趕緊解釋：「ØZI不僅帥，還很有才華。」現在也決心推出新歌MV。

▲▼ØZI,孫盛希。（圖／滾石提供）

▲▼ØZI跨刀力挺孫盛希。（圖／滾石提供）

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▲▼ØZI,孫盛希。（圖／滾石提供）

MV場景選在大賣場裡拍攝，因此選擇商借大賣場這個給人很輕鬆、有很多特色的地點，並且安排了舞群，跟著男女主角ØZI與希希一起在生鮮食品、青菜海鮮冷藏區跳舞，一起搞曖昧。希希說：「常常在大賣場裡看到情侶們互相依偎採購，實在是很適合在這裡拍攝「曖」這首歌的MV。」

▲▼ØZI,孫盛希。（圖／滾石提供）

▲▼ØZI、孫盛希在大賣場拍攝MV。（圖／滾石提供）

▲▼ØZI,孫盛希。（圖／滾石提供）

ØZI也特別帶了智慧電動平衡車來MV現場，在拍攝空檔時穿梭在大賣場中，玩得不亦樂乎。「姐姐」孫盛希看到後也想嘗試，於是弟弟ØZI也在現場教希希學習如何使用平衡車，只聽到希希光站上去跟下來就一直尖叫，也笑翻所有工作人員。

MV拍攝後孫盛希剛好回韓國過年，給家人看剛剪完的MV，爸爸跟弟弟都說「這根本就是希希妳呀！」因為想像力豐富、天真傻大姐的個性加上常常誤會人家對自己有意思，才會寫出這樣的詞曲，也讓孫盛希哭笑不得。

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