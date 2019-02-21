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「和她吵架」怎麼辦？　陳乃榮神解：一吻就忘了！

記者關韶文／台北報導

音樂劇《搭錯車》2018年7月從台中出發，21日舉辦慶功記者會，主要演員王柏森、丁噹、陳乃榮與蕭景鴻（阿弟）感謝各城市劇迷力挺，開心揭曉喜訊，宣布9月14、15升級旗艦版的《搭錯車》高雄衛武營歌劇院兩場完售，天王周華健到場祝賀，場面相當熱鬧。

▲▼《搭錯車》加場再加場慶功,丁噹,周華健,陳乃榮,蕭景鴻,王柏森。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《搭錯車》舉辦慶功記者會。（圖／記者季相儒攝）

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▲▼《搭錯車》加場再加場慶功,丁噹,周華健,陳乃榮,蕭景鴻,王柏森。（圖／記者季相儒攝）

周華健送上「長長久久」之意的酒祝賀《搭錯車》長長久久，讓台上王柏森、丁噹、陳乃榮與蕭景鴻又驚又喜。難得現身的周華健說：「我是來搭便車的，先恭喜《搭錯車》非常成功，看到音樂有另一種展現方式，發揮音樂魅力，希望《搭錯車》達到500場 ！」

▲▼《搭錯車》加場再加場慶功,丁噹,陳乃榮,蕭景鴻,王柏森。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《搭錯車》加場再加場慶功，丁噹、周華健、陳乃榮、蕭景鴻、王柏森齊聚一堂。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《搭錯車》加場再加場慶功,丁噹,陳乃榮,蕭景鴻,王柏森。（圖／記者季相儒攝）

丁噹透露在溫哥華演出前得知高雄場二場完售的好消息，笑說：「聽到時其實是想要尖叫，但因為大家都在沉澱，準備演出工作，現在補尖叫一下，滿足那時想尖叫的心情。」王柏森也表示演了那麼多部音樂劇，在高雄連開三場是他的第一次經驗，「《搭錯車》好像我們每個人的《波西米亞狂想曲》，很榮耀！」

陳乃榮說：「和丁噹認識十多年，我們第一次合作演音樂劇，為了這音樂劇我們都是用生命在排練，排練還因角色的樣子而有磨擦，但大家的支持，高雄三場演出是給我們最大鼓勵。」被問及和丁噹吵架後怎麼和解，旁人笑答：「一吻就忘記了！」

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