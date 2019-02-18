網瘋傳「王力宏7張比對圖」抓交替！　控凱蒂佩芮抄襲

記者關韶文／台北報導

日前推出新歌《365》的西洋天后凱蒂佩芮（Katy Perry），她在MV裡親自演出與人類戀愛的機器人，被粉絲指出和王力宏在2017年自導自演的《A.I.愛》相當雷同，不僅主題一致，連劇情內容和鏡位，都高度雷同，網友看了相當驚訝，認為也太像了！

▲王力宏表示，被模仿是最高的稱讚。（圖／記者屠惠剛攝）

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王力宏2017年推出的《A.I.愛》MV，曾被網友指控抄襲其他歌手，而這回又有眼尖網友比對，指出凱蒂佩芮（Katy Perry）《365》和王力宏MV極度相似，甚至做出八張比對圖，可以說是「抄襲風波」的抓交替。

凱蒂佩芮《365》和王力宏《A.I.愛》音樂錄影帶，被指有很多相似處，例如一開始都由研究機構出發，凱蒂在瑞士日內瓦的人工智能/機器人研究中心，二哥也是在瑞士研究院，然後皆有跑車到場鏡位，三是研究員裝置機器人畫面，四則是機器人視角介面劇情，五為男女生一起看悲傷電影哭泣、六是兩人躺床上同床異夢，七是躺沙發上鏡頭、八為機器人吃熱食畫面，先不就機器人主題。

不管在劇情上和鏡位上，的確有諸多雷同，但王力宏自導自演的《A.I.愛》MV是在兩年前所推出，對此，二哥大器回應：「被模仿是最高的稱讚。」而華人粉絲也興起一陣煙硝，為何「華人就是抄襲、老外就說是雷同」的論戰，令人玩味。

▼粉絲將兩人MV做成對比圖。（圖／翻攝微博）



