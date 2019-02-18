ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／玖壹壹洋蔥「過年沒有胖」　尷尬笑：我連感冒3天！

記者關韶文／台北報導

本土饒舌團體「玖壹壹」洋蔥近期積極瘦身，每次在IG發照片總是引起粉絲討論，臉型整個瘦了一圈，18日下午他現身師弟團草屯囝仔發片記者會，默默坐在台下拍照、錄影，親力親為力挺自己人！

草屯囝仔在18日舉辦新專輯《貓霧仔光》發片記者會，搶先推出首波主打《我只想欲安靜》，這首歌帶著電子迷幻氛圍、娓娓道出男子漢的糾結，隨著歌曲鋪陳一起進入那個無人打擾的自我空間、談及歌曲創作靈感，他們表示，「每一個人心裡總有一個安靜的小角落，在遇到困難、挫折時，我們都會不經意的躲在裡面。」

▲▼玖壹壹,洋蔥。（圖／記者關韶文攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼玖壹壹洋蔥暴瘦現身。（圖／記者關韶文攝）

▲▼玖壹壹,洋蔥。（圖／記者關韶文攝）

師兄洋蔥則默默躲在發片記者會台下，拿起相機拍攝師弟團草屯囝仔的表現，過程中，他默默拿起手機拍攝，露出微笑，看起來相當慈祥。被問到過年期間怎麼都沒有變胖，洋蔥則笑說，「因為我連續感冒了三天。」

▲▼玖壹壹,洋蔥,草屯囝仔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲玖壹壹洋蔥比出讚的手勢。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，洋蔥在2018下半年積極健身減重，有段時間晚餐只吃沙拉，2個月瘦了2、3公斤，卻還是被女友批「太胖了」。他之後繼續努力，在12月玖壹壹演唱會前，甩掉整整10幾公斤，甚至健身健出興趣，說之後想再瘦個5公斤、變得更有線條，卻反而讓女友超不習慣「希望快點胖回來」。


 

推薦閱讀

恭喜！導演脫口向女歌手求婚　「101歲外婆」現場見證❤

快訊／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！　「封麥演唱會」中斷

BCW登上原住民電視台圓夢了！　「對我來說意義重大」

台北街頭小女孩「望著蘑菇湯沒錢買」　男歌手帥氣結帳！

師大附中風雲人物帥翻！　「被57kg金曲女歌手」搭訕

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

宇宙人「動人團圓歌」藏洋蔥！　《一桌菜》唱出親情思念

費玉清2019最後演出「確定在台灣」　周杰倫、江蕙暖挺！

獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」

男歌手「第一次打麻將就相公」　從此被排擠成過年陰影！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

唐綺陽運勢／巨蟹「尷尬的桃花」　2星座感情順有優質對象

子瑜做台灣早餐：相信我！　煎完這道料理⋯網友笑慘了

帽T正妹現身台北街頭！ 　轉頭一看…是「金馬影后」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

玖壹壹, 洋蔥

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 玖壹壹師弟團「深陷桃色風波」　唱片公司下令：延遲發片！
  2. 《幸福綠皮書》史蒂芬史匹柏「2周5刷」：50年來最佳友情片
  3. 驚悚！防彈直播到一半背後門打開　私生飯「也在直播」探頭狂拍
  4. 直擊／玖壹壹洋蔥「過年沒有胖」　尷尬笑：我連感冒3天！
  5. 陳綺貞突破「20年紀錄」豁出去跳舞！　4小時就收工
  6. 粉絲苦等！第25部007再延後上映　4要角確定回歸
  7. 真人版《名偵探皮卡丘》大舌頭「長得太逼真」　引網友正反論戰
  8. 方媛挺6月孕肚現身！「迷你裙背影」網看呆　鉛筆辣腿根本少女
  9. B.A.P正式解散！　「往後走各自的路」
  10. 一生必看一次！　百老匯經典音樂劇《獅子王》7月台北演出

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366