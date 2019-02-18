直擊／玖壹壹洋蔥「過年沒有胖」　尷尬笑：我連感冒3天！

記者關韶文／台北報導

本土饒舌團體「玖壹壹」洋蔥近期積極瘦身，每次在IG發照片總是引起粉絲討論，臉型整個瘦了一圈，18日下午他現身師弟團草屯囝仔發片記者會，默默坐在台下拍照、錄影，親力親為力挺自己人！

草屯囝仔在18日舉辦新專輯《貓霧仔光》發片記者會，搶先推出首波主打《我只想欲安靜》，這首歌帶著電子迷幻氛圍、娓娓道出男子漢的糾結，隨著歌曲鋪陳一起進入那個無人打擾的自我空間、談及歌曲創作靈感，他們表示，「每一個人心裡總有一個安靜的小角落，在遇到困難、挫折時，我們都會不經意的躲在裡面。」

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▲▼玖壹壹洋蔥暴瘦現身。（圖／記者關韶文攝）

師兄洋蔥則默默躲在發片記者會台下，拿起相機拍攝師弟團草屯囝仔的表現，過程中，他默默拿起手機拍攝，露出微笑，看起來相當慈祥。被問到過年期間怎麼都沒有變胖，洋蔥則笑說，「因為我連續感冒了三天。」

▲玖壹壹洋蔥比出讚的手勢。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，洋蔥在2018下半年積極健身減重，有段時間晚餐只吃沙拉，2個月瘦了2、3公斤，卻還是被女友批「太胖了」。他之後繼續努力，在12月玖壹壹演唱會前，甩掉整整10幾公斤，甚至健身健出興趣，說之後想再瘦個5公斤、變得更有線條，卻反而讓女友超不習慣「希望快點胖回來」。



