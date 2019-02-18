玖壹壹師弟團「深陷桃色風波」　唱片公司下令：延遲發片！

記者關韶文／台北報導

兩個男孩扛著對成長故鄉的使命，用音樂創作出對土地的情感、扣緊在地生活的觀察，舞台上高唱著他們最熟悉的母語「台灣話」，生活中虔誠拿著香、祈求神明保庇，他們過著真真實實的生活，這就是「草屯囝仔」！

由團員樞育與阿倉所組成，2009年成立、2017年草屯囝仔推出合輯初試啼聲，去年五月跟玖壹壹洋蔥推出單曲《愛我你會死2018》更是綻放光芒，MV至今突破1300萬次點擊、去年8月就站上在台北華山Legacy舉辦售票演唱會奠定草屯囝仔的音樂里程碑。

請繼續往下閱讀...

▲▼草屯囝仔舉辦發片記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

去年底因為團員阿倉的桃色事件被公司延遲發片計畫，但仍然沒有讓草屯囝仔因此解散，兩位團員更是在這段期間更加緊密的一起做音樂，成團10年後終於將在3月1日發行首張創作台語大碟《貓霧仔光》，他們感性說道「感謝所有粉絲支持，未來我們一定會繼續努力做音樂、唱好每一場表演」，老闆洋蔥今也特地北上參加記者會，低調在台下默默「監督」支持。

草屯囝仔在18日舉辦新專輯《貓霧仔光》發片記者會，搶先推出首波主打《我只想欲安靜》，這首歌帶著電子迷幻氛圍、娓娓道出男子漢的糾結，隨著歌曲鋪陳一起進入那個無人打擾的自我空間、談及歌曲創作靈感，他們表示，「每一個人心裡總有一個安靜的小角落，在遇到困難、挫折時，我們都會不經意的躲在裡面。」

新專輯所有歌曲都是他們這些年創作的積累，面對出道前、撞牆期，因意見不合而無止盡的爭吵，甚至決定解散，到如今所有心境真實感受，他們強調這並不是選擇逃避，而是沈思著人生的方向該如何去面對，去年阿倉深陷風波時，樞育則默默陪伴，「先讓阿倉好好處理事情，也讓他有空間去沈澱，做兄弟的我永遠都在。」