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吳汶芳葡萄牙爽玩14天　「小資絕招」機加酒只要6萬！

記者關韶文／台北報導

歌手吳汶芳利用農曆過年假期，和朋友們以步行的方式完成「朝聖之路」，從葡萄牙的波爾圖走到西班牙的聖地牙哥康波斯特拉古城，在收到完成證書後，發現其實她紮紮實實走了240公里，而雙腳「鐵腿」到回家還是持續酸痛，但沿途美景足以讓她忘記疲累，甚至說：「想在夏天再去走另一條『朝聖之路』！」

▲▼吳汶芳。（圖／福茂提供）

▲吳汶芳開啟一趟小資女旅遊。（圖／福茂提供）

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吳汶芳從當地時間2月1日清晨6:00從葡萄牙的波爾圖出發，平均一天步行23公里、總共花費11天到達西班牙聖地牙哥，前兩天遇上雨天，天氣太冷，加上入住的疪護所沒有隱私空間，她很擔心隨身財物遺失，兩晚都沒睡好，第三天她的身體狀況直線下降，加上當天安排了此行最長的33公里步行大長征，疲勞累積到最高點，原本還是計畫入住疪護所，為了接下來的行程，她需要好好睡一覺，在一抵達當天的目標小鎮Ponte de Lima，同行夥伴們就衝向第一間看到的飯店，吳汶芳說：「他們告訴我一晚房價，我太累了，根本聽不進去，只要有房間就說好！沒想到竟然入住到海景第一排、有漂亮景觀的飯店！」

經過足夠的放鬆休息後，吳汶芳補充足夠能量，之後的行程全力衝刺，甚至不停加速，同行的男性友人都忍不住拜託她走慢一點，快跟不上她！不過她其實走完第一天就鐵腿，小腿和腳底陣陣痛起來，全靠意志力戰勝鐵腿，不過當他們走到西班牙的Caldas de Reis發現路邊有公共溫泉可以泡腳，馬上脫下鞋襪，雙腳浸進溫泉，她笑說：「那時候真的很幸福。」也因走的朝聖之路是內陸的Central Route，大部分都行經鄉間小路，沿路空氣清新，不時遇見可愛的馬、驢子等動物，她走起來心情明亮，尤其有幾天寒流來襲，早上出門時起大霧，在一片漆黑中開始走，漸漸太陽露臉，霧逐漸散開，美麗的鄉間景緻忽然在眼前展開，她說：「當下一陣感動，覺得好像置身仙鏡！」

▲▼吳汶芳。（圖／福茂提供）

▲▼吳汶芳14天只花6萬。（圖／福茂提供）

▲▼吳汶芳。（圖／福茂提供）

這趟240公里的大長征，吳汶芳原本還帶著筆想寫日記紀錄心情，結果只寫一天就放棄，「真的太累，通常一碰到床就睡著了。」而她行前有投資自己，在朋友勸說下，買了一雙一千多元的襪子和五千多元的鞋子，朋友保證不會起磨到起水泡，11天走下來，她果然一個水泡都沒有，全身而退，她笑說：「其實這個價位的鞋襪對我來說滿貴的，但買對配備真的很重要，這個投資很值得！」

吳汶芳此行算是精打細算「小資」行程，兩週的行程，機票+食宿花費約6萬元，「在步行的過程，我們一天的吃加住預算是1200元台幣，滿省的，最後我把剩下的錢買了一瓶20年的紅酒回家孝敬爸爸，因為過年都不在家，爸爸有點不高興，我一下機就奔回家，送上好酒，爸爸原本想唸我，後來就沒事了。」

短腿法鬥各種抬94上不去　牠羨慕：你們怎麼都在上面

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