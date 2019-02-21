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容祖兒出道20年了！　歌詞道盡「磨練夢想之路」心聲

記者關韶文／台北報導

歌手容祖兒入行20週年，推出廣東新歌《一種永遠》，祖兒希望透過新歌，迎接年中的演唱會。歌詞令她回想起堅持20年的夢想歷程：「在這過程裏面，要經歷過不同磨練、長大，堅持這是不容易，我唱這首歌時候，有一種激情，以及希望自己可以飛得更遠、更高的感覺。」

《一種永遠》MV拍攝當天，祖兒為了服裝跟妝髮歷經辛苦，除了要穿上一件重量級的亮片裝，還要全身搽滿閃粉，搞到她全身僵硬，她笑說自己好像一隻穿了鞋的狗狗：「因為我要撒亮粉在兩條手臂，還有很多不同層次亮粉，頭上又用了好多髮膠，這件裙子又硬梆梆，」祖兒苦笑：「所以我現在就好硬！」

▲▼容祖兒。（圖／英皇娛樂提供）

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▲▼容祖兒推出出道20年單曲。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼容祖兒。（圖／英皇娛樂提供）

因此在拍攝時祖兒坐在LED屏幕上，當一播到舊的片段，瞬間腦裏面出現好多好懷念的畫面，「我的記憶力不好，但是工作上的人事時地物卻都能記得，想起當時工作中發生過的事情，自己也好感動。」而比爾導演對ＭＶ的精心設計，也讓她好震撼、很感動，「謝謝導演將我要的畫面完美呈現出來，跟過去與導演合作的ＭＶ感覺很不一樣，非常感謝導演的安排。」

從1999到2019並非一段短的時間，整整20個年頭，祖兒希望以《一種永遠》迎向今年下半年將舉辦的20週年演唱會。此曲讓容祖兒回想起堅持20年的夢想歷程。「長時間都處於在同一種工作環境、同一種態度，去追尋自己的理想和目標，要持有這份毅力及決心並非容易，在任何人身上所發生的亦令人動容。」 

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