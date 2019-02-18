陳綺貞突破「20年紀錄」豁出去跳舞！　4小時就收工

記者關韶文／台北報導



「創作天后」陳綺貞醞釀五年的全新專輯《沙發海》，去年推出後無論銷售或是口碑都獲得佳績，推出全新「耍廢」主打《跳舞吧》更是出道20年來首支舞曲，不僅在MV第一次大秀舞蹈，更創下四小時快速拍攝完成紀錄，連導演都佩服陳綺貞肢體動作的才華。



《跳舞吧》是陳綺貞少見的電子歌曲，明亮顆粒節奏配上電氣旋律，給人耳目一新的全新感受，讓人忍不住就想跟著音樂扭動。MV請到合作多年的攝影師胡世山擔任導演，兩人過去從《華麗的冒險》的專輯封面就開始合作，接下來的《太陽》、《時間的歌》、《夏季練習曲1,2》還有《魚》MV都由他操刀，就連這次新專輯封面同樣由胡世山掌鏡，可說是最了解陳綺貞性格的導演。

▲▼陳綺貞推出新歌MV。（圖／添翼提供）





為了呈現歌詞的隨性自在感，導演特別安排讓陳綺貞獨自跳舞，沒有任何指示就讓她隨著音樂節奏亂跳。穿上鵝黃色西裝外套與西裝褲的她，MV一開始就躺在地上，慵懶起身在緩慢走向鏡頭前，接著就隨意擺出各種舞蹈動作，一下舉手一下甩頭，下一秒又盡情旋轉，陳綺貞跳上癮還索性脫下外套，僅一件背心繼續跳，就算頭髮被風扇亂吹，還是享受難得在鏡頭前最放鬆的一刻，每個肢體動作也都散發迷人氣息。



難得在鏡頭前跳舞的陳綺貞，在MV拍攝現場也玩性大開，邀請所有工作人員陪她一塊熱舞，就連導演都不放過，讓片場笑聲不斷。也因為陳綺貞當天狀況極佳，幾乎不少鏡頭都一次到位，創下四小時就拍完收工，不但史上最快也替新專輯再添上一筆新紀錄。

