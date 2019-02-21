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常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

記者潘慧中／綜合報導

情侶是否要AA制一直是網友的討論話題。《小明星大跟班》最近以此做為辯論議題，《大學生了沒》的前班底蘿莉塔認為AA制很不公平，但不代表她覺得女生都不用出錢，「如果男女方收入是有懸殊的，出去的時候還要求說都要一人一半，你不覺得很奇怪嗎？」

▲▼蘿莉塔認為AA制很不公平（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲蘿莉塔認為AA制不公平，但不代表她覺得女生不用出錢。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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蘿莉塔接著說，女性薪水直到近幾年才開始跟男性比較接近，「2018年的差距差14%，女生還是賺比較少。」既然男女收入懸殊，約會還要求AA制，「你不覺得很不合理嗎？」但她解釋可以接受輪流付。

▲▼蘿莉塔認為AA制很不公平（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲蘿莉塔表示女生收入大多比男生少。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

再者，蘿莉塔認為理性算計對愛情沒有幫助，甚至反而會傷感情，「男女朋友是比朋友還要更親近的關係，甚至未來可能變成一家人，每次付錢都算這麼清楚，非常沒有人情味。」

▲▼蘿莉塔認為AA制很不公平（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼蘿莉塔表示AA制無助於感情。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼蘿莉塔認為AA制很不公平（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

針對「太常幫女生付錢，女生會變成公主病」的觀點，蘿莉塔認為請客不是養成公主病的關鍵，「一個女生有沒有公主病，你在追求前早就知道了，因為她就很漂亮，你一看就知道她有公主病，你還去追那你就是犯賤，追到以後膩了再說她有公主病。」

▲▼蘿莉塔認為AA制很不公平（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲蘿莉塔認為請客並不是養成女友公主病的關鍵。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

最後，蘿莉塔認為為心愛的人花錢理當是一件開心的事情，以她來說，人生第一次存夠錢買禮物送父母親，看到爸媽開心，她更開心，「如果你為你愛的人花錢，你是不開心的話，你就是不愛她。」

▲▼蘿莉塔認為AA制很不公平（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲也認為不該AA制。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲也認為不該AA制，如果有一方經濟狀況比較好就由他買單，「因為能（心愛的人）付出是一種快樂。」更重要的是，收入不在多寡，而是那一方願意為另一半付出的比例，「這個男生只有1萬塊，他全部都掏出來給妳，這就是心意的問題。」

▲約從22：21分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

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AA制, 蘿莉塔, 吳宗憲

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