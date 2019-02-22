唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

記者潘慧中／綜合報導

吳宗憲育有3女1子，平常即使工作忙碌，也不會疏於關心小孩。近日聽到Paul夫妻因女兒生病打點滴而心疼流淚，他有感而發地說，唯一一次失眠就是因為女兒生病，Sandy（吳姍儒）本來露出感動表情，他下一秒馬上說清楚真相，氣得大女兒走心地說：「我就知道！」

▲▼吳宗憲坦言唯一一次失眠是因為女兒感冒發燒。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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吳宗憲最近在《小明星大跟班》回想起女兒感冒的那天，錄完影回家發現孩子發燒，「一看怎麼這麼燙？！」他一直在小孩身邊候著，那是他唯一一次失眠，「看她這可愛的面孔，然後在那裡發燒，我好心疼。」

▲吳宗憲下秒接著表示，口中說的女兒其實是三女兒。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



Sandy一旁聽了本來不禁露出笑容，但聽到吳宗憲話鋒一轉說：「我說的是老三」，她氣得怒指爸爸：「我就知道！豬男！氣死我了！」憲哥繼續開玩笑說：「老大壯得跟牛一樣！」更讓她哭笑不得地回：「我哪有啊！我很病！！」

▲▼Sandy本來露出羞笑，聽到爸爸的真心話後一秒走心。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



事實上，吳宗憲曾公開過自家「女兒顏值排行榜」，他透露家裡最漂亮的是老三Olivia，再來就是二女兒Vivian。至於大女兒Sandy，吳宗憲則開玩笑說：「我兒子裡面她是最漂亮的。」讓在旁邊的Sandy聽了哭笑不得。

▲吳宗憲尚未公開過三女兒的長相。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲 Jacky Wu）



吳宗憲日前意外曝光二女兒Vivian的正臉照，Sandy透露三妹Olivia特地從美國打電話回家提醒家人千萬別公開她，「不要貼我照片！」Sandy表示二妹雖有幫忙爸爸公司管理事務，但只是一般人，有自己的人生，不希望被關注，至於是否因二妹光環走心？Sandy則笑說：「我開玩笑啦，又不是很正！」

▲約從34：05分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）