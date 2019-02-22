郭雪芙「完全素顏」被拍！　30歲「真面貌現形」網看傻：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

郭雪芙近日和袁艾菲等友人飛往美國度假，在社群網站記錄一系列旅遊美照，心情似乎不受前陣子的紛紛擾擾所影響，22日意外被好友出賣全素顏照片，難得卸妝的模樣在鏡頭前曝光，讓不少網友驚嘆：「不敢相信已經30歲了！」

▲郭雪芙最近出國度假多是以淡妝入鏡。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）



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照片中，可以看到郭雪芙身穿黑色羽絨外套、拉起帽子，天氣感覺十分寒冷，仔細看不難發現，她似乎直接以素顏入鏡，少了平常的眉粉、眼妝和唇彩，看起來格外清秀，膚色也沒有暗一階，依然和平常一樣亮白，皮膚保養得很好。

▲▼郭雪芙難得全素顏。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）



曾被問到是否有特別注重的臉部保養，郭雪芙當時笑說隨著年齡的增長，臉部很多地方會漸漸的往下降，以前比較在乎保濕，但近來也開始會注重緊緻跟拉提。此外，她也會特別注意嘴唇保養，以前只會保養嘴唇表面，現在還會特別塗抹唇周，搭配按摩更能有拉提的效果。

▲▼郭雪芙保養得宜，看不出來已經30歲了。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）



不只這樣，郭雪芙也分享過維持體態的方法，運動方面，她有上過皮拉提斯，幫助身型拉出線條，也有上過有教練引領的局部健身課程，對於雕塑曲線頗有幫助，當然光靠活動身體還不夠，她也有調整飲食習慣，比方說一起床就先喝溫開水，排掉體內毒素，另外，她也盡量不喝手搖飲，只會喝薑茶、桂圓紅棗茶等有助於女孩身體的飲品。