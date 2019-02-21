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星巴克店員甜喊：葛格～　黑人「派范范出馬」網笑：求生慾超強

記者潘慧中／綜合報導

陳建州（黑人）跟范瑋琪（范范）育有雙胞胎飛飛翔翔，經常和粉絲分享生活點滴，20日在社群網站上傳一段買完星巴克的影片，杯子上寫著「黑人葛格缺女兒嗎？」幾個大字，讓他啼笑皆非地跟店員說：「妳們應該下次問范范姊的！」

▲▼星巴克店員甜喊黑人：葛格～（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

▲▼星巴克店員在黑人的飲料杯上留言。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

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▲▼星巴克店員甜喊黑人：葛格～（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

陳建州一邊錄影一邊唸出店員在飲料杯留下的字句，忍不住笑說：「夭壽喔！」接著鏡頭靠近櫃台，他不禁大笑：「妳很幽默嘛！」對方馬上出賣真正寫下那句話的同事，他接著笑說：「妳這個問題問得直接喔！」

▲▼星巴克店員甜喊黑人：葛格～（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

▲黑人被店員逗笑了。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

陳建州開玩笑說：「下次范范姊來妳問她喔！」該店員幽默回答：「我一定會問她！我寫信給她！」一來一往的搞笑互動逗樂不少網友，有粉絲笑說：「飛翔應該蠻想要妹妹」、「下次寫說黑哥缺媳婦嗎」、「范范要吃醋了啦」、「求生慾超強！」

事實上，夫妻倆曾被問到相處10多年來是否還會吵架，范瑋琪坦承教育小孩方面，與陳建州的觀念有差異，但只能算是在討論事情，而非吵架，「對他發脾氣我其實也比較不會啦」，但第一時間低頭通常都是老公，開玩笑地說，「千錯萬錯都是老公的錯」，老公也點頭認同，「可以啦！老公總是要多承擔一些嘛！」

▲陳建州跟范瑋琪婚後恩愛如昔。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

對於升格父母後誰的變化最大，范瑋琪坦言就外型而言，自己有最大的落差，不但體態有了變化，就連頭髮也由長變短，「所以整個外型是從一個女人變成一個母親。」陳建州則表示心理層面變化最大，有了飛飛翔翔後，工作完就急著想回家，比方說錄完這集節目後，就會直奔機場回家照顧小孩，「心境上面就是重心會更多在家庭。」

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關鍵字

陳建州, 范瑋琪, 黑人, 范范, 飛飛, 翔翔, 飛飛翔翔

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