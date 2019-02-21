當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

記者潘慧中／綜合報導

陳意涵跟《16個夏天》的導演許富翔結婚後，9日順利生下豬寶寶兒子「小初」，三口之家幸福美滿。只不過，她21日早上在社群網站曬出一張崩潰照，「比悲傷更悲傷的事。」新手媽媽的心聲釣出不少人母網友深有所感，「完全了解這感受！」

▲陳意涵說兒子小初像自己。（圖／資料照、經紀人提供）



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照片中，可以看到奶瓶在桌上打翻，珍貴母奶只能報廢，陳意涵無奈表示這真的是一件很悲傷的事，「養兒方知父母恩啊！」儘管本人沒有入鏡，從字裡行間仍可以感受到她的崩潰心情。

▲▼陳意涵打翻母奶崩潰。（圖／翻攝自微博／陳意涵）



此外，陳意涵在留言區透露母奶打翻後，當下真的很想自己喝掉，「回收再利用的概念。」一票媽媽網友看到這一幕也很有同感地說：「看到都哭了」、「真的會很崩潰」、「每個擠奶媽都會碰到的」、「只有媽咪才懂的痛！」

▲陳意涵產後自拍照。（圖／翻攝自微博／陳意涵）



陳意涵本身就好動，先前知道肚子裡是兒子，她更開心表示不怕小孩調皮，「我應該會很欣賞過動兒，而且我體力很好，應該有體力陪小孩玩。」她更笑說當時一知道是男生，心裡馬上想治裝費可以砍一半了！她還透露兒子長得像媽媽，「第一眼看到寶寶是雙眼皮的時候開心了一下（因為眼睛像自己）哈！」