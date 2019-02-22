155cm福原愛看不到電影　江宏傑「第一反應」網讚：很少男人做得到！

記者潘慧中／綜合報導

福原愛2016年和江宏傑結婚，感情恩愛如初，22日迎來老公的30歲生日，她感性回憶起對方所做過的一切，內心滿是感謝，「要怎麼確認一個人愛你的心呢？看他有沒有把最好的留給你就知道了。」

▲福原愛和江宏傑認識19年了。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）



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福原愛和江宏傑已相識19個年頭，正式交往後，男方任何事都很為她著想，吃麵包的話，老公會把中間最好吃的地方留給她，包子的話也會給她吃中間最營養的肉，一起看電影的時候，只有155公分的她常看不到畫面，相較於部份男生會希望另一半將就，老公會馬上起身幫她換座位。

▲江宏傑凡事都為福原愛和家人著想。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）



直接問江宏傑是否有想要的生日禮物，福原愛沒想到老公會說：「妳現在多休息就是最好的禮物。」可見老公現在最看重的就是她的孕體，「明明你一直飛來飛去打比賽很累 卻一直擔心我們有沒有累。」

福原愛坦言和江宏傑難免會有些小鬥嘴，她仍然很感謝老公一直以來的包容，「我來台灣生活之後感覺你多了好多辛苦，有時候我看不懂、聽不懂台語，有時候中文可能會錯意思，我一直依賴你。真的辛苦你了～。」

▲▼福原愛曬出之前去迪士尼玩的照片幫江宏傑慶生。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）



最後，福原愛不忘謝謝公婆，「他們生了這麼棒的你來當我老公，我們會一起加油的！」江宏傑生日這天剛好有比賽，她特別錄下女兒用奶音說：「happy birthday」的超萌影片，融化不少粉絲。

福原愛臉書全文：

“ 要怎麼確認一個人愛你的心呢？

看他有沒有把最好的留給你就知道了 ”

老公～30歲的生日快樂

我們認識19年了

在一起之前不知道你是這麼貼心的男生

不管什麼事情都為我、為家人想。

麵包的話最中間最好吃的地方給我吃

自己在那邊吃沒什麼味道的地方；

包子的話給我吃中間最有營養的肉，

自己吃旁邊白白的部分；

去看電影每次都顧慮到個子矮的我

一發現我看不到馬上幫我換座位。

明明你一直飛來飛去打比賽很累

卻一直擔心我們有沒有累。

我問你這次生日禮物想要什麼？

你直接跟我說：「你現在多休息就是最好的禮物。」

雖然有時候我們也會鬥嘴、小夫妻吵架

但不管怎麼樣都沒辦法討厭你哈哈哈

謝謝你每次都包容我們

一直為我們做所有事情

我來台灣生活之後感覺你多了好多辛苦

有時候我看不懂、聽不懂台語

有時候中文可能會錯意思

我一直依賴你。

真的辛苦你了～

希望以後我也能變成你的小幫手，我會努力的。

最後謝謝江爸珍姐(公公婆婆)

他們生了這麼棒的你來當我老公，

我們會一起加油的！

生日快樂愛你呦