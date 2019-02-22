155cm福原愛看不到電影　江宏傑「第一反應」網讚：很少男人做得到！

記者潘慧中／綜合報導
福原愛2016年和江宏傑結婚，感情恩愛如初，22日迎來老公的30歲生日，她感性回憶起對方所做過的一切，內心滿是感謝，「要怎麼確認一個人愛你的心呢？看他有沒有把最好的留給你就知道了。」
▲福原愛和江宏傑認識19年了。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）
福原愛和江宏傑已相識19個年頭，正式交往後，男方任何事都很為她著想，吃麵包的話，老公會把中間最好吃的地方留給她，包子的話也會給她吃中間最營養的肉，一起看電影的時候，只有155公分的她常看不到畫面，相較於部份男生會希望另一半將就，老公會馬上起身幫她換座位。
▲江宏傑凡事都為福原愛和家人著想。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）
直接問江宏傑是否有想要的生日禮物，福原愛沒想到老公會說：「妳現在多休息就是最好的禮物。」可見老公現在最看重的就是她的孕體，「明明你一直飛來飛去打比賽很累 卻一直擔心我們有沒有累。」
福原愛坦言和江宏傑難免會有些小鬥嘴，她仍然很感謝老公一直以來的包容，「我來台灣生活之後感覺你多了好多辛苦，有時候我看不懂、聽不懂台語，有時候中文可能會錯意思，我一直依賴你。真的辛苦你了～。」
▲▼福原愛曬出之前去迪士尼玩的照片幫江宏傑慶生。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）
最後，福原愛不忘謝謝公婆，「他們生了這麼棒的你來當我老公，我們會一起加油的！」江宏傑生日這天剛好有比賽，她特別錄下女兒用奶音說：「happy birthday」的超萌影片，融化不少粉絲。
福原愛臉書全文：
“ 要怎麼確認一個人愛你的心呢？
看他有沒有把最好的留給你就知道了 ”
老公～30歲的生日快樂
我們認識19年了
在一起之前不知道你是這麼貼心的男生
不管什麼事情都為我、為家人想。
麵包的話最中間最好吃的地方給我吃
自己在那邊吃沒什麼味道的地方；
包子的話給我吃中間最有營養的肉，
自己吃旁邊白白的部分；
去看電影每次都顧慮到個子矮的我
一發現我看不到馬上幫我換座位。
明明你一直飛來飛去打比賽很累
卻一直擔心我們有沒有累。
我問你這次生日禮物想要什麼？
你直接跟我說：「你現在多休息就是最好的禮物。」
雖然有時候我們也會鬥嘴、小夫妻吵架
但不管怎麼樣都沒辦法討厭你哈哈哈
謝謝你每次都包容我們
一直為我們做所有事情
我來台灣生活之後感覺你多了好多辛苦
有時候我看不懂、聽不懂台語
有時候中文可能會錯意思
我一直依賴你。
真的辛苦你了～
希望以後我也能變成你的小幫手，我會努力的。
最後謝謝江爸珍姐(公公婆婆)
他們生了這麼棒的你來當我老公，
我們會一起加油的！
生日快樂愛你呦