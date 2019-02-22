ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

155cm福原愛看不到電影　江宏傑「第一反應」網讚：很少男人做得到！

記者潘慧中／綜合報導

福原愛2016年和江宏傑結婚，感情恩愛如初，22日迎來老公的30歲生日，她感性回憶起對方所做過的一切，內心滿是感謝，「要怎麼確認一個人愛你的心呢？看他有沒有把最好的留給你就知道了。」

▲▼福原愛看不到電影　江宏傑反應網讚翻（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）

▲福原愛和江宏傑認識19年了。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）

請繼續往下閱讀...

福原愛和江宏傑已相識19個年頭，正式交往後，男方任何事都很為她著想，吃麵包的話，老公會把中間最好吃的地方留給她，包子的話也會給她吃中間最營養的肉，一起看電影的時候，只有155公分的她常看不到畫面，相較於部份男生會希望另一半將就，老公會馬上起身幫她換座位。

▲▼福原愛看不到電影　江宏傑反應網讚翻（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）

▲江宏傑凡事都為福原愛和家人著想。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）

直接問江宏傑是否有想要的生日禮物，福原愛沒想到老公會說：「妳現在多休息就是最好的禮物。」可見老公現在最看重的就是她的孕體，「明明你一直飛來飛去打比賽很累 卻一直擔心我們有沒有累。」

福原愛坦言和江宏傑難免會有些小鬥嘴，她仍然很感謝老公一直以來的包容，「我來台灣生活之後感覺你多了好多辛苦，有時候我看不懂、聽不懂台語，有時候中文可能會錯意思，我一直依賴你。真的辛苦你了～。」

▲▼福原愛看不到電影　江宏傑反應網讚翻（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）

▲▼福原愛曬出之前去迪士尼玩的照片幫江宏傑慶生。（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）

▲▼福原愛看不到電影　江宏傑反應網讚翻（圖／翻攝自Facebook／福原愛 Ai Fukuhara）

最後，福原愛不忘謝謝公婆，「他們生了這麼棒的你來當我老公，我們會一起加油的！」江宏傑生日這天剛好有比賽，她特別錄下女兒用奶音說：「happy birthday」的超萌影片，融化不少粉絲。

福原愛臉書全文：

“ 要怎麼確認一個人愛你的心呢？
看他有沒有把最好的留給你就知道了 ”

老公～30歲的生日快樂

我們認識19年了
在一起之前不知道你是這麼貼心的男生
不管什麼事情都為我、為家人想。

麵包的話最中間最好吃的地方給我吃
自己在那邊吃沒什麼味道的地方；
包子的話給我吃中間最有營養的肉，
自己吃旁邊白白的部分；
去看電影每次都顧慮到個子矮的我
一發現我看不到馬上幫我換座位。
明明你一直飛來飛去打比賽很累
卻一直擔心我們有沒有累。

我問你這次生日禮物想要什麼？
你直接跟我說：「你現在多休息就是最好的禮物。」
雖然有時候我們也會鬥嘴、小夫妻吵架
但不管怎麼樣都沒辦法討厭你哈哈哈

謝謝你每次都包容我們
一直為我們做所有事情
我來台灣生活之後感覺你多了好多辛苦
有時候我看不懂、聽不懂台語
有時候中文可能會錯意思
我一直依賴你。

真的辛苦你了～
希望以後我也能變成你的小幫手，我會努力的。

最後謝謝江爸珍姐(公公婆婆)
他們生了這麼棒的你來當我老公，
我們會一起加油的！
生日快樂愛你呦

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

推薦閱讀

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

郭雪芙「完全素顏」被拍！　30歲「真面貌現形」網看傻：不敢相信

星巴克店員甜喊：葛格～　黑人「派范范出馬」網笑：求生慾超強

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

江宏傑, 福原愛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 穿新鞋磨皮「叫救護車」！　護理師火大「機會教育」：我不像醫生善良
  2. 台灣女歌手被「南韓醫生這根」嚇哭　抽出來就放鬆了！
  3. 155cm福原愛看不到電影　江宏傑「第一反應」網讚：很少男人做得到！
  4. 不畫一隻雞了！　白安新歌靈感「是一隻獨眼貓」
  5. 周華健回歸歌壇！　「我50幾歲今天第一次做直播」
  6. 陸片酬「自由落體」！愛奇藝CEO：7億縮水成2.3億
  7. 郭雪芙「完全素顏」被拍！　30歲「真面貌現形」網看傻：不敢相信
  8. 羅大佑每月一次開唱倒數！　搶曝「陳奕迅合聲歌手」當嘉賓
  9. 孫生嗆「你老了」　KID爆氣：等你過5年再來講！
  10. 男團禁愛令綁4年「對女體麻木」　排寂寞：睡前打到睡著！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366