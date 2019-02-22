KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

記者潘慧中／綜合報導

KID（林柏昇）和吳宗憲帶領《綜藝玩很大》走過4個年頭，16日播完最新一集後，有網友從預告發現他似乎沒有出現：「該不會是玩很大第一次沒有KID？」對此，他21日在社群網站承認：「這禮拜我缺席了。」

▲KID從未缺席過《玩很大》。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



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《綜藝玩很大》23日即將播出團隊1月中旬飛往馬來西亞檳城的錄影內容，姚元浩似乎會暫代黃隊隊長，率領馬國賢、元元和小嫻力抗黑隊，小鬼（黃鴻升）一如往常擔任小隊長，帶領博焱、潘映竹和邵岱兒應戰。

▲▼這禮拜播出的《玩很大》將不會看到KID的身影。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



針對沒有出現在預告一事，KID坦言自己真的不會出現在這禮拜播出的節目中，「因為家裡因素我缺席了，希望大家體諒，工作重要，家庭重要，我會繼續努力玩很大的！」但有網友從維基百科發現，他似乎會在3月2日播出的集數中擔任「魔鬼關主」一角，也就是說會和吳宗憲當雙關主。

▲KID解釋缺席原因。（圖／翻攝自Facebook／林柏昇 KID）



《玩很大》光是播出內容就能讓人感受到錄製的辛苦，吳宗憲透露KID曾在剛開錄就扭到腳，對方即便腳腫得不像樣，但仍杵著拐杖爬山、衝向終點，2018年二度獲得金鐘獎的肯定，KID當時也立誓：「我會死厚著臉皮賴在這裡、主持到死，我願意為玩很大死。」

KID臉書全文：

感恩老媽的受難日！愛妳！愛大家

謝謝所有的祝福！

這禮拜玩很大因為家裡因素我缺席了，希望大家體諒， 工作重要 家庭重要 我會繼續努力玩很大的！

謝謝所有2/21這天所發生的每一件事情！謝謝我的好兄弟特地飛來陪我！