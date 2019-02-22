ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

記者潘慧中／綜合報導

KID（林柏昇）和吳宗憲帶領《綜藝玩很大》走過4個年頭，16日播完最新一集後，有網友從預告發現他似乎沒有出現：「該不會是玩很大第一次沒有KID？」對此，他21日在社群網站承認：「這禮拜我缺席了。」

▲▼KID認了首度缺席《玩很大》！（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）

▲KID從未缺席過《玩很大》。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）

請繼續往下閱讀...

《綜藝玩很大》23日即將播出團隊1月中旬飛往馬來西亞檳城的錄影內容，姚元浩似乎會暫代黃隊隊長，率領馬國賢、元元和小嫻力抗黑隊，小鬼（黃鴻升）一如往常擔任小隊長，帶領博焱、潘映竹和邵岱兒應戰。

▲▼KID認了首度缺席《玩很大》！（圖／翻攝自Instagram／panyingchu）

▲▼這禮拜播出的《玩很大》將不會看到KID的身影。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）

▲▼KID認了首度缺席《玩很大》！（圖／翻攝自維基百科）

針對沒有出現在預告一事，KID坦言自己真的不會出現在這禮拜播出的節目中，「因為家裡因素我缺席了，希望大家體諒，工作重要，家庭重要，我會繼續努力玩很大的！」但有網友從維基百科發現，他似乎會在3月2日播出的集數中擔任「魔鬼關主」一角，也就是說會和吳宗憲當雙關主。

▲▼KID認了首度缺席《玩很大》！（圖／翻攝自Facebook／林柏昇 KID）

▲KID解釋缺席原因。（圖／翻攝自Facebook／林柏昇 KID）

《玩很大》光是播出內容就能讓人感受到錄製的辛苦，吳宗憲透露KID曾在剛開錄就扭到腳，對方即便腳腫得不像樣，但仍杵著拐杖爬山、衝向終點，2018年二度獲得金鐘獎的肯定，KID當時也立誓：「我會死厚著臉皮賴在這裡、主持到死，我願意為玩很大死。」

KID臉書全文：

感恩老媽的受難日！愛妳！愛大家
謝謝所有的祝福！

這禮拜玩很大因為家裡因素我缺席了，希望大家體諒， 工作重要 家庭重要 我會繼續努力玩很大的！

謝謝所有2/21這天所發生的每一件事情！謝謝我的好兄弟特地飛來陪我！

許瑋甯「空中吃湯圓」超神　 網友狂Replay：太猛啦

推薦閱讀

星巴克店員甜喊：葛格～　黑人「派范范出馬」網笑：求生慾超強

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

蔡詩芸突提「人生課題」！　2個月前才慶祝結婚週年

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」
  2. BY2變臉真相曝光！　應徵工作人員「必備這技能」…網秒懂笑了
  3. 宋達民「當爺爺」催生第4胎　洪百榕打槍：我已經收工了！
  4. 「韓式炸雞」僑村只能排第二！韓國人激推炸雞店是這6家
  5. 一回家「前男友在陽台」！　楊麗菁嚇瘋
  6. 周迅爆演出《鹿鼎記》秒登熱搜！　網嗨翻：又能看到教科書演技
  7. 贈獎／強勢入圍本屆奧斯卡！女法官人生傳奇《RBG：不恐龍大法官》
  8. 唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男
  9. 一年2座女新人獎！《壞刑警》被「高冷系」李雪圈粉了
  10. 瘋電影／七龍珠超：布羅利　洪荒之力炸開爆打殺父仇人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366