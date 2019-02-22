咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

記者潘慧中／綜合報導

賈靜雯近日出國工作，22日清晨正當她仍在適應時差之際，在社群網站上傳一段咘咘、Bo妞吵鬧的片段，她附上臉色不對勁的表情符號說：「妳們打架這樣對嗎？？！！」更寫下姊妹倆應該要相親相愛的一席話，釣出不少媽媽網友的共鳴：「該好好教育！」

▲▼咘咘動手推了Bo妞4下。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）



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畫面中，可以看到Bo妞獨自坐在小椅子上玩東西，咘咘連續動手推了妹妹4次，沒想到，妹妹下一秒出手反擊了！緊緊抓著她的手指頭甩了不少下，她似乎因此被抓痛，忍不住看著手指頭放聲大哭了起來。

▲▼Bo妞怒反擊，結果咘咘痛哭了。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）



雖然不清楚事情始末，但有部分網友認為咘咘一開始就不可以推Bo妞，「妳不應該先動手的，人家也不會反擊妳！」但也有人很佩服賈靜雯有勇氣PO出這段影片，「因為一定會有人藉此批評小孩，相信爸媽一定會教導咘咘的行為。」粉絲表示反而一直注意Bo妞的表情，「有個性的波妞，可愛呀！」

▲網友反應。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）



賈靜雯和修杰楷婚後連生下兩女，咘咘、BO妞成為超人氣萌娃，她喜歡熱鬧大家庭，「我好像不應該只有一個小孩，所以生下咘咘、Bo妞，希望她們成長過程，有兄弟姊妹的陪伴。」如果不是因為年紀，她可能會考慮再生一胎，但她形容現狀：「手足是富有的。」

▲▼咘咘和Bo妞受到不少網友喜愛。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）



非關乎傳統觀念，是否會遺憾沒機會生下跟修杰楷一樣的兒子，賈靜雯坦言老公曾說：「謝謝沒有生兒子給他，男生得不到他的心，他很幸運身邊有女兒陪伴。」，她表示對男生養育方式會比較不一樣，相較之下，會用很嚴苛的軍事教育，「上天很妙，天生知道他只照顧女兒，所以很幸運有兩個女兒在身邊陪伴。」