ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

記者潘慧中／綜合報導

賈靜雯近日出國工作，22日清晨正當她仍在適應時差之際，在社群網站上傳一段咘咘、Bo妞吵鬧的片段，她附上臉色不對勁的表情符號說：「妳們打架這樣對嗎？？！！」更寫下姊妹倆應該要相親相愛的一席話，釣出不少媽媽網友的共鳴：「該好好教育！」

▲▼咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼咘咘動手推了Bo妞4下。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

請繼續往下閱讀...

▲▼咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

畫面中，可以看到Bo妞獨自坐在小椅子上玩東西，咘咘連續動手推了妹妹4次，沒想到，妹妹下一秒出手反擊了！緊緊抓著她的手指頭甩了不少下，她似乎因此被抓痛，忍不住看著手指頭放聲大哭了起來。

▲▼咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼Bo妞怒反擊，結果咘咘痛哭了。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

雖然不清楚事情始末，但有部分網友認為咘咘一開始就不可以推Bo妞，「妳不應該先動手的，人家也不會反擊妳！」但也有人很佩服賈靜雯有勇氣PO出這段影片，「因為一定會有人藉此批評小孩，相信爸媽一定會教導咘咘的行為。」粉絲表示反而一直注意Bo妞的表情，「有個性的波妞，可愛呀！」

▲▼咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲網友反應。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

賈靜雯和修杰楷婚後連生下兩女，咘咘、BO妞成為超人氣萌娃，她喜歡熱鬧大家庭，「我好像不應該只有一個小孩，所以生下咘咘、Bo妞，希望她們成長過程，有兄弟姊妹的陪伴。」如果不是因為年紀，她可能會考慮再生一胎，但她形容現狀：「手足是富有的。」

▲▼咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼咘咘和Bo妞受到不少網友喜愛。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

非關乎傳統觀念，是否會遺憾沒機會生下跟修杰楷一樣的兒子，賈靜雯坦言老公曾說：「謝謝沒有生兒子給他，男生得不到他的心，他很幸運身邊有女兒陪伴。」，她表示對男生養育方式會比較不一樣，相較之下，會用很嚴苛的軍事教育，「上天很妙，天生知道他只照顧女兒，所以很幸運有兩個女兒在身邊陪伴。」

蕭敬騰學Bo妞叫「媽咪～」　賈靜雯翻白眼：我…孩子長好大了

推薦閱讀

星巴克店員甜喊：葛格～　黑人「派范范出馬」網笑：求生慾超強

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

蔡詩芸突提「人生課題」！　2個月前才慶祝結婚週年

Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賈靜雯, 修杰楷, Bo妞, 梧桐妹, 咘咘

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／七龍珠超：布羅利　洪荒之力炸開爆打殺父仇人
  2. 咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育
  3. 當媽最痛！林采緹生完7個月「身體這變化」讓她崩潰　網同感：真的沒救
  4. 《雞不可失》主廚帶30隻雞回家試炸　「香到一直偷吃」
  5. 12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太
  6. 女女濕吻洩春光！吉田志織靈舌翻攪玉城帝娜　拜讀原著30次成就演技
  7. 《陰屍路》創收視新低！　收視率與上季相比降低40%
  8. 火箭少女素顏打回原形！賴美雲被酸爆整型　親自公開「變化過程」反狂圈飯
  9. 小S摔車臉著地…老公秒拍照！　背後原因讓全車笑翻
  10. 雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366