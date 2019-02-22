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善美直播痛哭！　5分鐘沉默「只剩啜泣聲」

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓人氣歌手善美2017年以一曲《Gashina》爆紅後，灑脫又不失性感的表現受到觀眾喜愛，21日深夜她在直播平台上開啟直播，和網友聊聊生活近況，前面都還有說有笑，但到後半段，她突然開始落淚，也沒有說任何原因，只是不斷地哭泣，讓粉絲看了相當心疼。

善美在直播中痛哭。（圖／翻攝自Vlive）

▲善美靜靜看著網友留言，突然痛哭落淚。（圖／翻攝自Vlive）

善美21日深夜開直播，和粉絲分享自己最近的生活，她說自己的世界巡迴演唱會將開跑，會準備很多歌迷沒看過的舞台，也會唱一些自己製作的歌曲，還談到最近很喜歡JYP新女團ITZY，隨興哼上幾句，氣氛輕鬆。只是接下來她突然陷入沉默，靜靜地看網友留言，然後開始吸鼻子並掉下眼淚，最後甚至躲到鏡頭外哭泣，似乎是不想讓粉絲看到自己落淚的模樣。

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善美在直播中痛哭。（圖／翻攝自Vlive）

▲善美躲到鏡頭外，試圖忍住淚水。（圖／翻攝自Vlive）

善美在直播中痛哭。（圖／翻攝自Vlive）

▲善美最後還是帶著笑容跟粉絲說再見、結束直播。（圖／翻攝自Vlive）

將近5分鐘的沉默，只聽見善美的啜泣聲，和試圖忍住淚水的嗚咽聲，後來她稍稍忍住激動情緒，用有些顫抖的聲音說：「我本來是不太會哭的人…我其實不太哭的…謝謝你們，真的非常非常謝謝你們。」最後她帶著笑容，說明天還是會繼續去練習室練習。

善美在直播中痛哭。（圖／翻攝自善美IG）

▲善美留言要粉絲別擔心。（圖／翻攝自善美IG）

或許是知道很多粉絲心疼，善美在直播後特地留言：「請不要擔心，真的！我真的沒事，真的。抱歉讓你們擔心了，請不要為我哭泣。」

▼約36:47處。（影片取自Vlive，如遭刪除請見諒。）

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