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《天空之城》慧娜、雙胞胎基俊熱戀ING！　約會甜蜜3舉動全被攝

記者楊蕎綺／綜合報導

韓劇《SKY Castle天空之城》演出韓國上流社會和升學壓力的黑暗面，劇情引人入勝，收視率打破《鬼怪》創下的有線台收視紀錄，劇中飾演慧娜的金寶拉和飾演雙胞胎基俊的趙炳圭，因互動曖昧傳出熱戀消息，兩人當時皆否認，不過21日爆出兩人交往中，約會模樣全被拍，小倆口已透過經紀公司坦承是戀人關係。

《天空之城》慧娜、雙胞胎基俊熱戀。（圖／翻攝自IG）

▲金寶拉和趙炳圭承認熱戀中。（圖／翻攝自金寶拉、趙炳圭IG）

據韓媒《The FACT》報導，23歲的金寶拉和22歲趙炳圭年齡相近，先前在劇組幕後影片中，兩人互動被發現有「曖昧氛圍」，事後一起在綜藝節目中否認戀愛說，不過20日爆出兩人確實交往中，不但有同款情侶T，也被拍到一起逛街、吃飯，期間男方看女生頭髮亂了，還貼心伸手女方整理瀏海，搭肩動作也很自然，完全就是熱戀中的情侶。

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《天空之城》慧娜、雙胞胎基俊熱戀。（圖／翻攝自IG）

▲▼金寶拉（上圖右）和趙炳圭（下圖左）因演出《天空之城》爆紅。（圖／翻攝自金寶拉、趙炳圭IG）

《天空之城》慧娜、雙胞胎基俊熱戀。（圖／翻攝自IG）

除此之外，日前《SKY Castle》劇組前往峇里島度假時，抵達的隔天，金寶拉和趙炳圭也一起行動，兩人單獨一起逛街、吃飯，過馬路時，男方一樣貼心挽住女方的手，互動相當甜蜜，網友一片祝福聲，而小倆口也透過經紀公司坦承，確實是從2月初開始交往，現在是情侶關係。

▼金寶拉和趙炳圭約會被拍。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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金寶拉, 趙炳圭, 天空之城, Sky Castle

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