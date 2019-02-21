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快訊／吳建豪確定離婚！　「連寄2封協議書」斷百億妻

▲吳建豪老婆認了即將離婚，並透過律師首度發聲。（圖／翻攝石貞善Instagramg）

▲吳建豪2018年底與老婆石貞善離婚。（圖／翻攝自石貞善Instagram）

娛樂中心／綜合報導

藝人吳建豪和百億千金石貞善（Arissa）結婚5年，大小爭吵不斷，6月中旬爆出女方切心離婚，他更是連續寄出2封離婚協議書，21日爆出兩人已於去年12月底簽字，女方坦承確實已經離婚，據悉女生未要求贍養費。

據《蘋果日報》報導，吳建豪去年寄出第一封離婚協議書給石貞善，內文主述夫妻已無共同生活超過3年，但女方指出兩人是在2016年分居，根本還不滿3年，認為他並沒有說實話，因此不願接受。

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▲▼吳建豪老婆很想當媽。（圖／翻攝自吳建豪、石貞善臉書）

▲吳建豪連寄2封協議書，要求老婆石貞善離婚。（圖／翻攝自吳建豪、石貞善臉書）

後來吳建豪再寄出第2封離婚協議，理由變成女方對他的事業不給予支持，兩人共同興趣也不相同。對於這兩個指控，石貞善密友透露，石貞善在結婚初期，會自掏腰包買機票，跟著老公當「空中飛人」，後來是男方不再願意告訴她行蹤，她當然無法繼續支持，至於沒有共同興趣，她反控是丈夫都不回家，連特殊節日也不一起過，沒有一起相處時間，不知怎麼培養共同的興趣，基於兩點都不同意，石貞善二度退回協議書。

▲吳建豪離婚失敗2主因。（圖／翻攝自吳建豪微博、臉書）

▲吳建豪與石貞善過往甜蜜不再。（圖／翻攝自吳建豪微博、臉書）

事實上，石貞善先前就曾透過律師表示，一直都相信婚姻，無奈吳建豪連續寄了2封離婚協議書，讓她無法選擇，加上一直生活得很不愉快，因此決定結束兩人的婚姻關係，決定離婚。她的密友，還跳出來爆料，男方常常不回家，又不願努力經營這段感情，吵架不認錯，更在媒體前公然說謊，只為了維持表面的好形象，都讓她傷透了心。

短腿法鬥各種抬94上不去　牠羨慕：你們怎麼都在上面

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