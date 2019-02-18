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曾國城摳到出名？　身邊人「我眼中的他」幫平反

▲曾國城身兼主持人、演員和老闆多職，今年尾牙大手筆發出超多紅包。

圖文／鏡週刊

一般人想到曾國城的第一印象都是「小氣」，連我要來當他經紀人的時候，家人還緊張問說：「他不是很小氣嗎？」深怕我被他苛刻。但我真的要為城哥平反，他一點都不小氣！他只是對自己很節省，吃飯的剩菜一定是他負責掃光，也因此把身體都給養胖了！

城哥交友廣闊，演藝資歷又深，過年光是包給他主持的4個節目工作人員紅包就撒了20幾萬元，還不包括劇場、曾拌麵公司和他出席的尾牙場等等，每年過年還會訂3,000組曾拌麵禮盒，只要碰到人就送。

曾國城經營的曾拌麵銷售屢創佳績，據悉，光今年年終獎金就發出數千萬元。
 
▲曾國城經營的曾拌麵銷售屢創佳績，據悉，光今年年終獎金就發出數千萬元。

有次我們去台南演出舞台劇，城哥很喜歡吃當地的涮牛肉，特地跟朋友租了一輛遊覽車，演出結束後帶著所有人去吃！其實他不小氣只是不浪費，有次我們2個人去吃拉麵，我喝不完湯，他就說：「這麼好的東西不要浪費！」硬逼我喝光，常常聚餐吃剩的，他也一定會打包給同事或自己帶回家，平常老婆吃不下的也都是他負責撿菜尾。

城哥也很願意為朋友做任何事，可以工作12個小時之後，還去幫朋友主持婚禮，甚至推掉原本的工作。印象最深刻是有次一位多年前合作過的工作人員，發生命危的狀況，城哥當時在海外工作，知道後立刻關心對方，然後請我幫忙處理，還好後來有順利解決。

曾國城每年跨年和暑假都會帶著家人出國度假，享受親子時光。（翻攝自曾國城臉書）
 
▲曾國城每年跨年和暑假都會帶著家人出國度假，享受親子時光。
 
雖然城哥要主持又要演舞台劇還要忙曾拌麵品牌，但打開他的行事曆，週末幾乎一定是空的，就是為了陪小孩，一年也固定會有2次大旅行，陪老婆回澳洲過年，暑假則帶著孩子出國參加夏令營，每次看到他跟老婆、小孩碰面或道別時，一定都會擁抱或親臉，家人之間的關係很緊密又親暱。

因為小孩都是念美國學校，所以城哥在家是國文老師的身分，親自教孩子學中文，如果出國工作，只要一抓到空檔都是在跟小孩視訊，對老婆也是溫柔至極，應該到了寵溺的程度，總之，他就是負責賺錢就對了。

城哥除了幽默之外，EQ也真的很高，我從沒有看過他生氣，有次我們出席活動，妝髮師跑錯地方導致時間delay，他在現場完全沒生氣，馬上坐好對稿子，一邊讓工作人員幫他梳化。雖然他手上有4個節目，但他一直不覺得自己是主持人而是個演員，常自稱為會演戲的主持人，希望未來有天能夠完成心中的導演夢。

丁霈
 
丁霈

自2009年入行至今第10年，曾擔任過藝人助理、劇組幕後人員、行銷活動公關，這一路看到過非常多的藝人，無論是剛進入演藝圈的菜鳥新人或能呼風喚雨的大牌明星，深覺位置爬得越高，身段一定要能夠放得越軟，因為在演藝圈裡，除了藝人本身要有才華之外，其他都要靠身邊所有的工作人員的幫助，才能在螢光幕前呈現出最完美的狀態。

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