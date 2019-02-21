《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓戲劇《皇后的品格》以現代版皇室內部所發生的紛擾為故事內容，錯綜複雜的狗血劇，讓收視率不斷往上升，在20日播出的最新一集中，交代了閔宥拉會進皇室的真正原因，掀起一波新高潮，只是暗黑的孕婦性侵戲碼也引起正反討論，甚至有網友在青瓦台（韓國總統府）網站上發起請願。

▲宥拉準備出門時被皇太后派的手下藍攔住。（圖／翻攝自Youtube／SBS Drama）



在最新播出的一集中，揭開反派角色宥拉進入皇室的真正理由，當年她懷有身孕，開心地準備出門時，卻被皇太后找的手下欺侮，她絕望地趴倒在床上，對方還塞了口香糖到她掌心，語帶調戲地說：「妳的手很漂亮呢。」

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▲宥拉懷有身孕卻遭欺侮。（圖／翻攝自Youtube／SBS Drama）



這一幕雖然沒有完整拍出性侵過程，還是被部分網友認為光是這個劇情就「尺度太超過」，甚至有韓國網友在青瓦台網站發起請願，內文寫道該劇明明是限制15歲以上觀看，卻出現19禁的劇情，令人無法接受，直指該劇編劇寫得太過火，也無視電視節目播放規定，不過部分人則認為，這是宥拉會轉變性格的重要且必須的戲份，且已經拍得算是隱晦，不到需要發起抗議的程度。

▼影片取自SBS Drama YouTube，如遭刪除請見諒。

