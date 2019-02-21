《魔戒》影集版147億「史上最貴」！　公開「中土世界地圖」有端倪

記者楊蕎綺／綜合報導

經典電影《魔戒》由小說改編，系列電影全球吸金超過30億美元，之後還推出外傳電影《哈比人》3部曲，周邊商品、拍攝場景都成為龐大商機，繼2001年首部曲之後，影集版近期終於將開拍，亞馬遜（Amazon）透露將製作5季，且比起直接改編電影，會更專注在原著書籍的內容。

▲▼《魔戒》影集版光是前2季拍攝和宣傳成本就高達台幣147億元。（圖／《魔戒》劇照）



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《魔戒》影集自2018年確定會開拍後，便一直沒少有新消息，終於官方推特日前PO出一張中土世界地圖，並引用原著JRR托爾金說的：「我很明智地從一份地圖開始這一切。」雖然文字部分透露不多，但有眼尖網友發現，地圖中沒有貝爾蘭（Beleriand）地區，猜測電視劇版本會從第二紀元或第三紀元做為開端背景。

目前影集版預計在今年開拍，劇組已在積極進行勘景及考察，將由電影《星際爭霸戰4》編劇JD佩恩和派屈克麥凱負責劇本，不過主要演員還未有確定人選。

▲《魔戒》影集版官方推特日前PO出地圖。（圖／翻攝自《魔戒》影集版官方推特）



2017年11月亞馬遜獲得《魔戒》影集版的全球版權，必須在2年內投入製作，更給了作者托爾金遺產委員會2.5億美元（約為台幣77億元）的版權費，前2季拍攝和宣傳成本高達5億美元（約台幣147億元），預估在2020或2021年推出。