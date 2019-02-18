謝盈萱人前風光...　過年「勉強包出1200給媽」慚愧覺不孝

娛樂中心／綜合報導

39歲金馬影后謝盈萱出身劇場，2018年以電影《誰先愛上他的》一連奪下台北電影節和金馬獎雙料影后，外界看了以為她終於熬出頭、名利雙收了，但其實她的戶頭慘淡，今年農曆春節她只能勉強包出1200元的紅包孝敬母親，且最後媽媽還不捨地回包1萬元給她，讓她難過自覺不孝。

▲▼謝盈萱近兩年分別以《誰先愛上他的》、《花甲大人轉男孩》在電視及電影圈大放異彩。（圖／攝影中心攝、好風光提供）



人稱「劇場女王」的謝盈萱待了18年劇場，2017年以夯劇《花甲大人轉男孩》史黛西一角闖出名號，2018年再以電影《誰先愛上他的》奪下台北電影節和金馬獎雙料影后，在外人眼裡看來，她這兩年應該是名利皆豐收，但據《蘋果日報》報導，今年農曆春節時，她的戶頭裡只有1萬元現金，紅包只能勉勉強強包出1200元給母親，且後來媽媽擔心她日子苦，反而回包給她1萬元，讓她倍感愧疚。

▲▼謝盈萱在劇中從氣質店長，一秒變成凶狠的「發哥」。（圖／公視提供）



雖然爆紅沒有讓謝盈萱荷包滿滿，但她的演技從未讓觀眾失望，近期播出的劇集《魂囚西門》中，她飾演一位在珠寶店工作的氣質店長，卻在西門町巷弄撞見被殺的黑道弟兄沈金發，從此遭「發哥」靈魂附身，等於是一人分飾兩角的表演，相當考驗對角色的掌握度和演員的靈敏度，但她神韻切換自如，引起PTT網友熱烈討論，紛紛稱讚：「太扯了啦這演技」、「女神明年金鐘應該又要得獎了！」