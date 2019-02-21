想追超正洗頭妹！　「指定洗1年」...他濃髮洗到全禿

記者楊蕎綺／綜合報導

為追理髮廳正妹，到店指定洗髮一年多，結果妹沒追到，還把頭皮洗壞了！宏聲中藥行負責人翁燦耀20多年前，喜歡貌美的理髮廳員工，但不知道怎麼展開追求，最後想出一個最簡單的方法，就是長期指定對方幫忙洗頭，沒想到卻從此造成無法挽回的傷害。

▲▼翁燦耀年輕時毛髮茂密，結果在理髮廳用劣質洗髮精洗一年，頭髮全掉光。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩）



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翁燦耀在節目《命運好好玩》中透露，他20多歲時頭髮多又茂密，但為追求可愛的洗髮妹，到理髮廳洗髮洗一年多時間，但那間理髮廳用的是桶裝的廉價洗髮精，「整桶拿起來淋這樣，然後一直用力抓」，長期下來把頭皮洗壞了，某天洗髮發現掉下的頭髮都把排水孔塞住了，才驚覺大事不妙，但一切已經來不及。

▲理髮廳用廉價洗髮精，洗頭妹又用手指大力抓頭皮，造成永久傷害。（示意圖／記者蔡靜宜攝）



此後翁燦耀不僅頭髮狂掉，中耳炎也一直復發，他形容自己的頭皮「整個大陸江山就這樣崩壞，只剩下台澎金馬」，當時曾找管道買日本生髮劑，後來也試過奈米技術研發的生髮劑，是有生出細毛，但一摸就掉，最後也是完全無效，直至現在都只能維持「電火球」造型。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

