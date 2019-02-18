老婆生完爆肥30KG！　「最帥龐德」愛25年如初戀：她仍讓我全身發軟

記者楊蕎綺／綜合報導

「前007」皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）就算已高齡65歲，仍是許多人心中的「最帥龐德」，當然會吸引女孩獻殷勤，不過他在美女如雲的演藝圈中絲毫不受誘惑，即使妻子基利史密斯（Keely Smith）生子後爆肥30公斤，遭到外界酸言，他站出來說：「當基利看著我，我就全身發軟了。」一句話反駁所有質疑。

▲皮爾斯出道多年零緋聞，第一任妻子癌逝後，便是認愛基利。（圖／翻攝自皮爾斯臉書）



皮爾斯在演出007系列電影、人氣極速飆漲時，大方認了和電視台記者基利的戀情，兩人愛情長跑8年後結婚。時間一年一年過去，中年的皮爾斯越發成熟男人魅力，而老婆在生完2胎後，因內分泌失調導致身材走樣，體重瞬間增加30公斤，此時外界開始出現嘲諷耳語。

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▲▼皮爾斯絲毫不在意老婆身材走樣。（圖／翻攝自皮爾斯臉書、達志影像）

有媒體拍到基利穿著泳裝躺在海灘的模樣，笑她像是「擱淺的鯨魚」，暗指她和皮爾斯一點也不配，甚至有網友建議皮爾斯「換老婆」。面對這些閒言閒語，皮爾斯曾在受訪時說：「基利仍像當年一樣吸引我。我愛她的活力、熱情，只要她盯著我看，我就全身發軟了。」並浪漫地強調：「就算我眾裡尋人千百度，也找不出像她一樣出色的女人。」一番話打破所有質疑。

▲▼牽手25年，在皮爾斯心中，基利就是最閃耀的女孩。（圖／翻攝自皮爾斯臉書）



現在皮爾斯65歲，仍時常喊55歲的老婆「我的女孩」，也經常在個人臉書上PO出閃照，兩人相愛25年如初戀，無論時光荏苒，基利永遠是他眼裡最耀眼的存在。

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